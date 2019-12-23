Українська національна премія в галузі ландшафтної архітектури та садового дизайну у 2020 році: заснування та проведення

23 грудня, 14:00 - Пресконференція з нагоди заснування Української національної премії в галузі ландшафтної архітектури та садового дизайну

Організатор: Журнал "Ландшафт і архітектура”.

Співорганізатори: Гільдія ландшафтних архітекторів України, Національна спілка архітекторів України, Ботанічний сад імені О. Фоміна.

Учасники: Ольга Камолікова - директор журналу “Ландшафт і архітектура”; Андрій Мальований - начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА; Павло Нешеда - член правління Гільдії ландшафтних архітекторів України; Олександр Барановський - архітектор, координатор проєктів Національної спілки архітекторів України; Василь Мацьковський - комерційний директор ТОВ “Золотий мандарин Квадра”; Марина Гайдаржи - директор ботанічного саду імені Фоміна, доктор біологічних наук.

Коротко. Учасники заходу анонсують заснування та проведення у 2020 році Української національної премії з ландшафтної архітектури та садового дизайну.

Нагорода призначена для працівників в галузі садово-паркового мистецтва, ландшафтного будівництва та архітектури, ландшафтних архітекторів, дизайнерів,архітекторів, представників управлінь зеленого господарства міст, а також громадських об'єднань, некомерційних організацій та комерційних компаній, що представляють концептуальні об'єкти соціального та суспільного значення.

Захід буде проходити за підтримки Управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації, Національного університету ім. Т.Г. Шевченка, а також ТОВ «Золотой мандарин КВАДРА».

Підсумкові матеріали:

Найкращим ландшафтним архітекторам України вручатимуть премії у липні наступного року

У липні 2020 року в Києві відбудеться вручення Української національної премії в галузі ландшафтної архітектури та садового дизайну.

Про це розповіла директор журналу “Ландшафт і архітектура” Ольга Камолікова під час пресконференції в Укрінформі.

“З 3-го по 5 липня 2020 року у Києві одночасно на двох майданчиках — це Будинок архітектора та Ботанічний сад імені Фоміна відбудеться вручення Української національної премії в галузі ландшафтної архітектури та садового дизайну” - заявила Камолікова.

Вона додала, що організаторами премії виступають журнал “Ландшафт і архітектура”, Гільдія ландшафтних архітекторів України, Національна спілка архітекторів України та Ботанічний сад ім. Фоміна.

Камолікова наголосила, що заснування такої премії має кілька завдань. Зокрема, збереження культурної спадщини та пам’яток садово-паркового мистецтва, суспільне визнання кращих ландшафтних архітекторів і фахівців ландшафтної індустрії, просування сучасних технологій, популяризація професії ландшафтних архітекторів тощо.

За словами організатора, премію отримають кращі фахівці у галузі ландшафтного дизайну та архітектури за результатами всеукраїнського конкурсу. Участь у конкурсі можуть взяти українські ландшафтні архітектори та дизайнери, архітектори, некомерційні організації, громадські об’єднання та компанії.

До квітня 2020 року необхідно буде представити концептуальні об’єкти відповідно до номінацій конкурсу: кращий реалізований об’єкт громадського простору, реалізований об’єкт соціального значення, реалізовані об’єкти історичної спадщини, відновлені пам’ятки садово-паркового мистецтва, приватні реалізовані об’єкти суспільного значення, реалізовані об’єкти зеленого покриття публічного використання. Також в рамках конкурсу створена окрема номінація для проєктів виставкових садів, створених на тему “рецепти щасливого міста”.

Переможців конкурсу визначатиме професійне незалежне журі, до складу якого увійдуть українські та іноземні фахівці.

Відео з пресконференції:

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