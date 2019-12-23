Відстоювання прав жінок у політиці та в процесі прийняття рішень: підтримка жіночого політичного лідерства

23 грудня, 15:00 - Відстоювання прав жінок у політиці та в процесі прийняття рішень

Організатор: ВГО «Ліга жінок-виборців України 50/50» за підтримки Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Українського інституту підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси та Проєкту «Відстоювання прав жінок у політиці та в процесі прийняття рішень».

Учасники: Катерина Левченко - Урядова уповноважена з питань гендерної політики; Елла Ламах - радниця з гендерних питань Державного комітету телебачення і радіомовлення України, голова правління ВГО «Центр–Розвиток демократії»; Ірина Суслова - народна депутатка України 8-го скликання; Світлана Войцеховська - народна депутатка України 8-го скликання; Тамара Мельник - гендерна експертка, кандидат юридичних наук; Лариса Кобелянська - координаторка Громадської ради при МФО «Рівні можливості»; Олеся Кириленко - голова ВГО «Ліга жінок-виборців України 50/50»; Лілія Гук - експертка програми; Юлія Дупешко-Джус - депутатка Заставнівської ради Чернівецької області (2006-2010 та 2015-2018 рр.); Тетяна Микита - заступниця директора Укртелерадіопресінституту; Дарина Кульчицька - ВГО "Ліга жінок-виборців України 50/50".

Коротко. Обговорення стосуватиметься підтримки жіночого політичного лідерства в Україні та протидії гендерному політичному цькуванню (булінгу) як особливого прояву дискримінації і сексизму в політичній конкуренції та політичних комунікаціях на всіх рівнях прийняття рішень.

Підсумкові матеріали:

В Україні основні прояви гендерного розриву присутні в економічній та політичній сферах життя - експерт

Основні прояви гендерного розриву "відчутні" в політичній та економічній сферах, також це позначається на тривалості життя.

Про це під час обговорення "Відстоювання прав жінок у політиці та в процесі прийняття рішень" в Укрінформі зазначила голова ВГО "Ліга жінок-виборців України 50/50"Олеся Кириленко.

"Ми на 2018 рік займали 65-те місце, і це непогана позиція в Індексі гендерного розриву (Global Gender Gap Report - ред.). Цей індекс включає 4 групи показників - гендерна рівність або нерівність в економічній, освітній, політичній і у сфері здоров'я (щодо очікуваної середньої тривалості життя жінок і чоловіків). В Україні основні прояви гендерного розриву маємо в політичній сфері, економічній. І щодо тривалості життя маємо дуже великий розрив", - зазначила вона.

Експерт зауважила, що в Україні розрив тривалості життя складає 10 років, у той час як у Швеції 4 роки.

"Ми за 2019-й рік зробили значний крок у політичній сфері, подолали частково цей розрив. І в нас останній відсоток динаміки зростання жінок в парламенті - 20,5%. А попередній результат - 12%. І цей крок дозволив нам частково подолати гендерний розрив, який відображений в останньому звіті за 2019 рік Global Gender Gap Report. І ми з 65 місця піднялись на 59-те, тобто, цей показник став кращим", - додала Кириленко.

Як повідомляв Укрінформ, за 2019 рік Україна піднялася в Індексі гендерного розриву на шість сходинок і посіла 59-е місце.

Згідно з документом, перше місце посідає Ісландія. На другій сходинці - Норвегія. Трійку замикає Фінляндія, яка ще минулого року перебувала на четвертому місці.

У першій десятці знаходяться і такі країни, як Нікарагуа та Руанда.

У сусідів України ситуація така: Молдова обіймає 23-е місце, Білорусь — 29-е, Польща — 40-е, Грузія — 74-е, а Росія розташована на 81-му місці.

Як відомо, Індекс гендерного розриву вперше опублікований у 2006 році. Це комплексний звіт-порівняння країн світу Всесвітнім економічним форумом за рівнем ґендерної рівності/нерівності, котрий вимірюється глобальним індексом ґендерного розриву.

Звіт про гендерний розрив "оцінює країни щодо того, наскільки добре вони ділять свої ресурси та можливості серед своїх чоловіків і жінок, незалежно від загального рівня цих ресурсів і можливостей".

Відео заходу:

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