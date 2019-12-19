Презентація результатів виявлення фальсифікованих м'ясо-молочних продуктів у столиці

19 грудня, 10:30 - СТОП Фальсифікат. Висвітлення результатів виявлення фальсифікованих м'ясо-молочних продуктів, що реалізовується в столиці

Організатор: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Учасники: Олег Рубан – начальник Головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в м. Києві; Максим Гончар – голова ГО “УКРСПОЖИВКОНТРОЛЬ”; Владислава Миронова - голова ГО «Громадський контроль захисту прав споживачів»; Олексій Хмельницький - голова Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

Підсумкові матеріали:

Перевірка харчових продуктів у Києві виявила нітрати, стафілокок та фальсифікати

Перевірки харчових продуктів у Києві протягом 2019 року виявили непоодинокі випадки реалізації харчової продукції та сировини з перевищенням нітратів, невідповідністю заявленому складу (фальсифікати) та мікробіологічним показникам, а також — заражених шкідливими мікроорганізмами, зокрема, стафілококом, лістерією тощо.

Про це у ході пресконфренції в Укрінформі повідомив начальник Головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в м. Києві Олег Рубан.

“Сім відсотків харчових продуктів не відповідають відповідним регламентам. <...>У цьому році Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів отримало більше 5 тисяч відповідних звернень громадян щодо недоброякісних продуктів харчування”, - підкреслив очільник столичної Держпродспоживслужби.

За словами Рубана, протягом року ГУ ДПСС у м. Києві були проведені заходи державного контролю (нагляду), під час яких на дослідження відібрано 2 896 зразків харчових продуктів та проб змивів. Проведено 10162 дослідження за показниками безпечності в Державному науково-дослідному інституті.

Список продуктів, в яких виявляли фальсифікати та небезпечний для здоров’я вміст, очолили м’ясні та молочні вироби. Друге місце за кондитерськими виробами, третє — за алкоголем.

Пильну увагу було приділено безпечності харчових продуктів у закладах дошкільної та середньої освіти. З початку року в 248 з них було відібрано понад 1,5 тис. зразків харчових продуктів та сировини.

Інспектувалися такі заклади з відборами проб: дошкільні навчальні заклади - 145, школи - 3, ТОВ «ПОНТЕМ.УА» - 58, комунальні підприємства «Шкільне харчування» - 17, «Шкільне» – 8, «Шкільне харчування Оболонського р-ну» - 3, «Зеніт» – 4, «Школяр» – 2, «Школярик» – 1, «Школяр Шевченківського р-ну» - 1, «Промінь» – 1, «Гранат» -1.

За результатами лабораторних досліджень з відібраних зразків 115 ( або 7,64%) мали невідповідність за мікробіологічними та іншими показниками. При цьому кишкову паличку було знайдено у 74 пробах, стафілокок золотистий - у 20, лістерію - у 3, стерини –у 4, перевищення вмісту нітратів в овочах - у 6 пробах.

З початку року були встановлені невідповідності за стеринами у молочних продуктах:

маслі вершковому «Селянське 72,5%» (виробник - ТОВ «Компанія ГАЛАКСІ» з м. Сновськ Чернігівської обл.);

сирі кисломолочному 9,0 % виробника ФОП Матвієнко О.В. з м.Таращі Київської обл. (постачальник - ТОВ «Ірклія Нова»).

Встановлено невідповідності складу харчового продукту «Сосиски варені молочні вищого сорту» за ДСТУ 4436:2005, виробник -ТОВ «ВП Роганський м’ясокомбінат» (м. Харків). За даними Держпродспоживслужби, у зразках цих сосисок, відібраних у ТОВ «ПОНТЕМ.УА», було виявлено харчову добавку Е621 (глутамат натрію) в кількості 2470 мг/кг та ДНК сої гену (Lе1).

Лістерію виявлено у напівфабрикатах «Котлетне м'ясо свиняче», виробник - ТОВ «Миргородський м’ясокомбінат» Полтавської обл. Зразки також відібрано у ТОВ «ПОНТЕМ.УА».

Особливу увагу в Держпродспоживслужбі звернули на те що, у 16 зразках овочів було встановлено перевищення вмісту нітратів. До КП «Шкільне харчування Оболонського району» такі овочі постачав ТД «Фортеця», виробником овочів була ФГ «ЖУРАВУШКА» (с. Пухівка, Броварського р-ну Київської обл.). Постачальником овочів із перевищеннями нітратів до КП «Шкільне харчування» був виробник - ТОВ «АГРО ОВЕН» (смт. Магдалинівка Дніпропетровької обл.).

Як наголосив очільник столичної Держпродспоживслужби, щодо кожного випадку невідповідності ГУ ДПСС в м. Києві ухвалює рішення про вилучення з продукції обігу та рішення про припинення виробництва небезпечних харчових продуктів.

Також, ГУ ДПСС в м. Києві направляє інформаційні листи до Антимонопольного комітету, Національної поліції та територіальних органів Держпродспоживслужби про випадки фальсифікації традиційних молочних продуктів. Виробників та органи ДПСС інформують також про виявлені показники щодо лістерії.

Відео з пресконференції:

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