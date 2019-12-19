19 грудня, 12:00 - "Знак народної пошани”: нагородження громадян України, Австралії, США та Франції”

Організатор: ВТО “Орден”.

Спікер - Олександр Сопов - директор ВТО «Орден».

Коротко. Під час заходу відбудеться нагородження 18-ти громадян України, Австралії, США, Франції нагородою — “Знак народної пошани”.

Підсумкові матеріали:

В Укрінформі вручили 12 знаків народної пошани в різних галузях

Дванадцять знаків народної пошани вручили на урочистій церемонії в Укрінформі.

Церемонія відбулася 19 грудня.

“У нас незвичайний, знаковий день - 19 грудня, Святого Миколая. І маємо дванадцять нагороджень знаками народної пошани гідних громадян України, Австралії, США та Франції”, - сказав директор ВТО “Орден” Олександр Сопов.

За представленням Ради сержантів 13 омпб було нагороджено молодшого лейтенанта Андрія Нестерця - Хрестом “Честь і слава”, а волонтера Вікторію Чернецову - Білим Хрестом “Честь і слава”. При цьому зазначалося, що це нова нагорода, а Хрест “Честь і слава” - перша в світі, якою сержанти нагороджують офіцерів.

Вручаючи нагороду Андрію Нестерцю, старшина військової частини Віктор Осипенко зазначив, що 13-ий батальйон - кращий. “Це батальйон, який пройшов усі гарячі точки. Батальйон, який найкращий у бригаді. Мені дуже приємно, що особисто ми, на Раді сержантів, обрали кандидата — командира роти вогневої підтримки. Буквально днями ця рота зупинила прорив. Командир роти пройшов з самого низу, починав головним сержантом взводу, потім головним сержантом роти... Це вперше за мої роки служби, а я воюю з 2014 року, така нагорода, яку ми, рядовий склад, вручаємо достойному! Не тому, кому треба, а справді достойному!” - підкреслив Осипенко.

Від Федерації хокею України нагороду — орден “За розбудову України” в галузі спорту вручили видатному українському хокеїсту Дмитру Христичу (США).

"Хокей — це справді народний вид спорту. Футбол у нас на першому місці. Але хокей також всі дуже люблять. Нині справи в Україні з хокеєм не дуже. Але третє місце на чемпіонаті світу в групі 1-Б, який закінчився вчора в Палаці спорту,— вже стабільне. Ми зупинились, перестали падати вниз після того, як Україна стала самостійною і хокей теж відокремився. Ми якийсь час тоді продовжували виступати на вищих дивізіонах. На даний момент трохи нижче. Але тепер ми будемо рухатися тільки вгору. Любіть спорт! Любіть хокей! Ходіть на хокей!” - закликав Христич.

Олександра Богомолець — представниця славетного роду Богомольців, онука академіка Олександра Богомольца, яка з першого курсу медінституту працювала санітаркою, лікар-реаніматолог, котра врятувала більше 5 тисяч дітей, бойова волонтер була удостоєна ордена “Сила милосердя”.

Микола Жулинський - відомий літературознавець, критик, письменник, політичний і громадський діяч, академік НАН України, директор Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ нагороджений орденом “За розбудову України”.

Співак Поль Манондіз (Франція) отримав медаль “За служіння мистецтву”. Представляючи його, лідер ГО “Жіночий рух “За вільну Україну” Раїса Шматко зазначила, що Поль Манондіз приїхав і живе в Україні, пише пісні українською, торік випустив свій перший альбом “Україна — мій рай” і готує новий альбом, їздить на фронт, дає там багато концертів, мріє отримати українське громадянство.

Переможцем конкурсу “Місто інновацій” стало місто Ірпінь як одне з кращих малих міст України. Місто отримало відзнаку “За розбудову України” у сфері архітектура, будівництво, містобудування.

Три громадські об’єднання - ГО "Жива історія" з міста Вінниця, Військово-історичний клуб "Під знаком орла" та Військово-історичний клуб "172-й піхотний полк" нагороджено відзнакою “За збереження історії”.

“Це три провідних історичних об’єднання, без яких не обходиться жодна знакова подія історичної реконструкції в Україні та за її межами, жоден фахово знятий документальний або художній фільм. Ці люди не лише відтворюють історію, вони її творять, у тому числі і зі зброєю в руках”, - сказав, вручаючи відзнаки, відомий журналіст, історик, громадський діяч Максим Царенко.

Також зазначалося, що народні відзнаки присуджено митрополиту Макарію, постійному члену Священного синоду Православної церкви України, - “За служіння Україні. Бог єдиний”, та Ірені Мадей, українській та австралійській художниці, активній діячці української діаспори (Австралія), - вона удостоєна медалі “За збереження національних традицій”. Вони обоє не змогли бути на врученні, зважаючи на свято Миколая. Зокрема Ірена Мадей, як зазначалося, приїхала в Україну, але вітає зі святом українських дітей у Карпатах.

Відео з пресконференції:

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