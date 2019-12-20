Судові трансляції як спосіб протидії фейкам: сучасні виклики та шляхи розвитку механізму. Публічна дискусія

20 грудня, 11:00 - Судові трансляції як спосіб протидії фейкам

Організатори: Громадська організація «Вектор прав людини»; Громадська організація «Адвокатська дорадча група»; Національна спілка журналістів України.

Учасники: Олександра Делеменчук - модераторка, політична радниця Громадської організації «Центр участі та розвитку», директорка проєкту «Тбілісі Шелтер Сіті»; Валерія Рибак - директорка ГО «Вектор прав людини», координаторка проєкту «Суд людською мовою»; Олександр Франчук, Сергій Листровий - представники ДП «Інформаційні судові системи»; Ольга Какауліна - речниця Ради суддів України; Ліна Кущ - перша секретарка Національної спілки журналістів України; Віктор Пальнюк - адвокат, судовий коментатор проєкту «Суд людською мовою»; Ірина Устинова - кандидатка юридичних наук, доцентка Національного авіаційного університету; Олег Валуйсков - керівник Київського обласного осередку, заступник голови Центрального комітету ВГО "Журналісти проти корупції".

Питання до обговорення:

Практика застосування механізму трансляцій судових засідань технічними засобами судів у судових процесах.

Сучасні виклики та шляхи розвитку механізму трансляцій судових засідань технічними засобами судів.

Комунікація між органами судової влади та самоврядування, судів, громадянського суспільства.

Коротко. Як повідомляють організатори заходу, одне з важливих досягнень громадськості у сфері правосуддя після подій Революції Гідності – це новий інструмент захисту права на відкриті слухання – транслювання судових засідань технічними засобами судів. Тобто коли не журналісти, а самі суди транслюють судові справи, що там розглядаються, для всіх до всесвітньої мережі YouTube на канал «Судова влада України».

Онлайн-трансляції судових засідань можна використовувати, зокрема, у журналістській, викладацькій та адвокатській діяльності, а також для перевірки (фактчекінгу) повідомлень щодо судових процесів.

Захід проводиться в межах проєкту «Відкритість судів для ЗМІ та громадськості як запорука верховенства права» ГО «Вектор прав людини» за підтримки програми МАТРА (Посольство Королівства Нідерландів в Україні).

Підсумкові матеріали:

В Україні понад 300 судових процесів транслюється в онлайн-режимі — експерт

На сьогодні розгляд понад 300 судових справ в Україні транслюється в режимі онлайн, цей механізм використовують суди всіх ланок.

Про це повідомила директор ГО «Вектор прав людини», координатор проєкту "Суд людською мовою" Валерія Рибак під час публічної дискусії на тему “Судові трансляції як спосіб протидії фейкам”, що проходила в Укрінформі.

“На сьогодні (транслюється в онлайн-режимі - ред.) вже понад три сотні судових справ”, - зазначила Рибак.

Вона додала, що суди всіх ланок використовують механізм онлайн-трансляції.

“Їх уже 128 на всій території України. Тобто, вже всі області долучилися до використання цього механізму”, - зауважила експерт.

Рибак нагадала, що механізм трансляції судових засідань у режимі онлайн почав розвиватися з 2015 року.

“У 2015 році розпочалися розгляди "справ Майдану"... У справі про вбивства 20 лютого (йдеться про події 2014 року - ред.) було на той час понад 220 людей. Фізично одночасний доступ до приміщення їм забезпечити було дуже важко... Саме тому було запропоновано здійснити трансляцію до сусідніх приміщень суду, а також - до Львівської апеляції, тому що дуже багато потерпілих було саме в Західному регіоні”, - зазначила Рибак.

Після цього, за її словами, трансляцію судових засідань в онлайн-режимі почали застосовувати і в інших судових процесах.

Публічна дискусія “Судові трансляції як спосіб протидії фейкам” організована Громадською організацією “Вектор прав людини”, ГО “Адвокатська дорадча група” та Національною спілкою журналістів України і проводиться в межах проєкту “Відкритість судів для ЗМІ та громадськості як запорука верховенства права”.

Відео з круглого столу:

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