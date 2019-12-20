20 грудня, 10:00 - Сучасні тенденції та динаміка розвитку проблеми торгівлі людьми: як уберегти українську молодь?

Організатор: Департамент суспільних комунікацій КМДА.

Учасники: Олена Гонтаренко, Юлія Лоцман - представники Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Катерина Яковенко - координаторка з превентивної роботи Громадської спілки «А21 Україна»; Дар'я Чекалова - експертка проєкту #stop_sexтинг, Офіс Уповноваженого Президента України з прав дітей; Дмитро Кулібаба - т.в.о. директора Центру публічної комунікації та інфомації .

Питання до обговорення:

- Актуальність проблеми торгівлі людьми для Києва: допомога від держави.

- Сучасні тенденції та динаміка розвитку проблеми торгівлі людьми: актуальні методи вербування.

- Як вчасно розпізнати та уберегти себе та своє оточення.

- Ризики для дітей в Інтернеті, які ведуть до «сучасного рабства».

Коротко. Під час заходу будуть розглянуті сучасні тенденції та динаміка розвитку проблеми торгівлі людьми, методи вербування та ризики для дітей в Інтернеті.

Підсумкові матеріали:

У світі набирає обертів трудова експлуатація - активістка

У сфері торгівлі людьми в усьому світі набирає обертів трудова експлуатація, хоча й сексуальна залишається на високому рівні.

Про це заявила координатор з превентивної роботи громадської спілки «А21 Україна» Катерина Яковенко під час круглого столу в Укрінформі на тему: «Сучасні тенденції та динаміка розвитку проблеми торгівлі людьми: як уберегти українську молодь?».

“Якщо раніше ми говорили, що переважна більшість (випадків торгівлі людьми — ред.) це була саме сексуальна експлуатація, то сьогодні ми говоримо про те, що трудова експлуатація набирає обертів і є досить актуальною сьогодні”, - сказала Яковенко.

Вона наголосила, що люди, які займаються торгівлею людьми, добре знають психологію і способи маніпулювання людьми.

“Статистика каже, що на сьогодні десятки мільйонів людей перебуває у рабстві. Це люди, які не мають можливості залишити місце своєї експлуатації, не мають доступу до медобслуговування, не отримують зарплату за ту роботу, яку здійснюють, і, на жаль, їх свобода обмежена... Це кримінальний світ і кримінальний бізнес, і достеменно назвати, яка кількість людей потрапила у цю ситуацію, важко”, - зауважила Яковенко.

За її словами, друзі і знайомі також можуть бути вербувальниками, свідомо чи несвідомо. Наприклад, людина побачила привабливе, на її думку, оголошення про роботу за кордоном, і нібито туди можна працевлаштуватись разом із другом. Тоді ця людина запрошує друга з собою — і вони обидва стають жертвами торгівлі людьми. Або ж, якщо раніше людина потрапила у ситуацію торгівлі людьми, а їй пропонують свободу за умови, що вона знайде собі заміну, - то вона починає шукати серед друзів чи знайомих когось, хто б її замінив.

Водночас, додала активістка, є ще такі форми торгівлі людьми, як примусове жебракування або торгівля органами. У цьому зв'язку вона наголосила, що часто люди, які погоджуються продати свій орган, не отримують за це бажаних коштів.

За словами Яковенко, аби не стати жертвою торгівців людьми при влаштуванні на роботу за кордоном, необхідно робити це офіційно, з оформленням робочої візи.

Вона пояснила: у такому разі набагато вища ймовірність отримати зароблене, ніж якщо працевлаштування неофіційне (хоча тут зарплата може пропонуватися і більша).

Водночас, додала активістка, при підписанні контракту з роботодавцем необхідно детально вивчати його умови.

“Найчастіше контракт надають двома мовами: мовою тієї країни, куди їдете, і мовою, яка є зрозумілою для вас. Але якщо, наприклад, людина не знає китайської, а їй дали переклад з китайської на українську, ви не можете гарантувати, що це правильний, адекватний переклад. Тому, звичайно, краще взяти цей контракт і віднести його до незалежного перекладача, який його повністю перекладе, вичитає, перевірить, і після цього особа може читати цей контракт. А ще краще - якщо цей контракт прочитає юрист”, - рекомендує вона.

У свою чергу представник Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Юлія Лоцман наголосила, що у Києві у кожному районі є структурні підрозділи, які займаються питанням торгівлі людьми. Тож люди, які постраждали або стали свідками такої ситуації, можуть звернутися у райдержадміністрацію або у Службу у справах дітей та сім'ї із відповідною заявою.

Відео з пресконференції:

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