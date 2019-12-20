Комплексний план просторового розвитку території громади: обговорення законопроєкту №2280

20 грудня, 14:00 - Комплексний план просторового розвитку території громади: законопроєкт №2280

Організатор: Проєкт USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку».

До участі запрошені: Роман Лещенко - уповноважений Президента України з земельних питань; Альона Бабак - міністр розвитку громад і територій України; Тарас Висоцький — заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; Микола Сольський - народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики; Олена Шуляк - народний депутат України, представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді; Денис Башлик - голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру; Іван Фурсенко - перший заступник керівника Всеукраїнської асоціації громад; Сергій Кубах - експерт з питань управління земельними ресурсами, Проєкт USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку».

Коротко. Мета заходу - обговорити пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення законодавства з питань впровадження комплексного просторового планування з метою підтримати прийняття законопроєкту №2280 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель».

Як повідомляють організатори, законопроєкт пропонує:

- органам місцевого самоврядування можливість здійснювати просторове планування території громади, як в межах, так і за межами населених пунктів;

- комплексний план просторового розвитку громади, який одночасно є містобудівною документацією і документацією із землеустрою на місцевому рівні;

- запровадження комплексного просторового планування територій громад, що скасовує необхідність розроблення декількох видів містобудівної документації, документації із землеустрою, охорони навколишнього природного середовища та об’єктів культурної спадщини

- запровадження сучасної методології просторового планування, що відпрацьована на 12 пілотних ОТГ в 8 областях в рамках проєкту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку».

Підсумкові матеріали:

Комплексне планування територій громад дозволить уточнити приналежність понад 430 тис. га земель - експерт

Планування територій та комплексні плани просторового розвитку громад дозволять уточнити фактичну приналежність земель орієнтовною площею понад 430 тисяч гектарів.

Про це заявив експерт з питань управління земельними ресурсами проєкту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» Сергій Кубах під час круглого столу в Укрінформі.

“Що комплексне планування територій громад дасть в цілому в масштабах країни? По-перше, буде уточнена приналежність, за нашими розрахунками, 430 тисяч гектарів землі. Сьогодні не можна сказати, що межі сільських і селищних рад, які були встановлені у 80-их роках, можна автоматично перенести. Їх потрібно інвентаризувати, і, як би нам не хотілось, їх усе одно потрібно буде скоригувати,” - зазначив Кубах.

Він додав, що комплексне планування територій дасть змогу уточнити фактичний стан використаних земель.

За словами Кубаха, наразі в Україні існують значні розбіжності між статистичною інформацією та тим, як фактично використовуються землі. Зокрема найбільше розбіжностей було виявлено щодо земель сільськогосподарського значенням та земель під будівництво. “Чинна статистична інформація потребує уточнення. Не можна планувати не маючи актуальної інформації”, - підкреслив експерт.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України 12 грудня ухвалила у першому читанні законопроєкт №2280 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель".

Документ врегульовує питання встановлення меж громад та визначає механізми комплексного просторового планування територій громад, що в свою чергу скасовує необхідність розроблення декількох, споріднених за змістом, видів містобудівної документації та документації із землеустрою.

Відео з круглого столу:

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