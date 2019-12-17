Земельна реформа: якою вона буде. Відкритий пресмарафон

17 грудня, 13:30 - Земельна реформа: якою вона буде

Організатор: Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Учасники: Роман Лещенко - Уповноважений Президента України з земельних питань; Тимофій Милованов - міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; Тарас Висоцький - заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства; Денис Башлик - голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру; Микола Сольський - голова комітету аграрної політики і земельних відносин у Верховній Раді України; Павло Халімон - заступник голови Комітету аграрної політики і земельних відносин у Верховній Раді України; Микита Потураєв - народний депутат України; Дмитро Ливч - голова Асоціації вільних землевласників; Іван Фурсенко - перший заступник керівника виконавчої дирекції Всеукраїнської асоціації громад; Ярослав Мовчун - співвласник "Ягідна ферма Озеряна"; Тетяна Паденко – пайовик.

Коротко. Під час марафону представники Уряду, Аграрного комітету ВРУ, депутати фракції «Слуга народу» озвучать фінальне бачення земельної реформи в Україні. Також вони розкажуть про запропоновану концентрацію, зміни в орендних відносинах, Держгеокадастрі, продовження земельної децентралізації, передачу розпорядження землями ОТГ та інше.

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

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