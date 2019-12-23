23 грудня, 11:00 - Впровадження екосистемного підходу у розвиток гідроенергетики в країнах Східного партнерства

Організатор: Національний екологічний центр України.

Учасники: Руслан Гаврилюк - голова Національного екологічного центру України та керівник проєкту “Екосистемний підхід до гідроенергетики сприяння реалізації європейських вимог до розвитку гідроенергетики у країнах Східного партнерства”; Оксана Тарасова - головний експерт проєкту; Оксана Станкевич-Волосянчук - експерт з питань екології та охорони; Галина Проців - експерт проєкту, член міжурядової Дністровської басейнової комісії; співвиконавці проєкту із Молдови, Вірменії та Азербайджану.

Коротко. Учасники заходу оприлюднить результати проєкту “Екосистемний підхід до гідроенергетики сприяння реалізації європейських вимог до розвитку гідроенергетики у країнах Східного партнерства”.

Мета проєкту - сприяти інтеграції екосистемного підходу та врахуванню екосистемних послуг в галузеву економічну діяльність, що передбачено горизонтальними екологічними директивами ЄС та відповідними конвенціями, учасниками яких є країни Східного партнерства.

Проєкт реалізується через схему Регрантінгу-2019 Форуму громадянського суспільства Східного партнерства за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках підтримки громадянського суспільства у регіоні. Його зміст є виключною відповідальністю Національного екологічного центру України та партнерів проєкту і не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.

Підсумкові матеріали:

При будівництві нових об'єктів гідроенергетики має бути застосований екосистемний підхід - експерт

Будівництво нових об'єктів гідроенергетики має відбуватися після ретельної оцінки з точки зору впливу на довкілля за допомогою екосистемного підходу.

Про це на пресконференції в Укрінформі сказав голова Національного екологічного центру України Руслан Гаврилюк, коментуючи результати проєкту “Екосистемний підхід до гідроенергетики: сприяння реалізації європейських вимог до розвитку гідроенергетики у країнах Східного партнерства”.

"Ми вважаємо, і є такий запит громадськості, що подальше будівництво має проходити найбільш ретельну оцінку з точки зору впливу на довкілля. Із точки зору ретельної оцінки має з'явитися екосистемний підхід. Такий підхід майже не впроваджений, відсутня правова і методична база застосування екосистемного підходу", - зазначив Гаврилюк.

Він пояснив, що екосистемний підхід означає ідентифікацію та оцінку екосистем та їх послуг з метою об'єктивної оцінки того, які екосистемні послуги будуть втрачені.

"Також (екосистемний підхід необхідний - ред.) для того, щоб зробити аналіз та пошук альтернативних рішень забезпечення електропостачання для покриття пікових навантажень", - сказав Гаврилюк.

Він зазначив, що Україна, як сторона конвенції про біорізноманіття, має зобов'язання впровадити екосистемний підхід у законодавство. Крім того, це має стати ключовим інструментом, що застосовується при розробці планів з управління водними басейнами.

"Ми не бачимо перепон, щоб ця робота виконувалася і успішно впроваджувалася у нашу практику", - переконаний експерт.

Він додав, що у рамках реалізації проєкту учасниками було вироблено позицію щодо економічних преференцій для гідроенергетики.

"У рамках проєкту було вироблено однозначну позицію, що гідроенергетика не потребує додаткових економічних преференцій. Такі інструменти, як "зелений тариф" чи спеціальні податки, - від них треба відмовлятися. Це однозначна позиція для всіх країн Східного партнерства", - наголосив експерт.

Відео заходу:

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