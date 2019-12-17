17 грудня, 11:00 - Впровадження гендерної рівності у секторі безпеки і оборони України:досягнення та виклики

Організатор: Державний комітет телебачення і радіомовлення України.

Учасники: Катерина Левченко - Урядова уповноважена з питань гендерної політики; Денис Чорний - державний експерт експертної групи взаємодії з НАТО Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України; Джон Джеймс Свендсен - радник з питань жінок, миру та безпеки в Представництві НАТО в Україні, капітан Збройних сил Канади; Людмила Козіна - заступник начальника відділу з питань євроатлантичної інтеграції Державного комітету телебачення і радіомовлення України; Дмитро Каплун - начальник відділу гендерної рівності Міністерства соціальної політики України; Ольга Перунова - заступник начальника управління - начальник відділу з питань дотримання гендерної рівності Міністерства внутрішніх справ України; Любов Гуменюк - головний спеціаліст Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України; Лариса Компанцева - представник Служби безпеки України; Наталія Орловська - старший інспектор з питань (реформування психологічної служби та гендерної інтеграції) відділу радників апарату командувача Національної гвардії України; Сергій Капітонов - начальник служби з гендерної інтеграції управління кадрової роботи Головного управління Національної гвардії України, підполковник; Ніна Марушенко - радник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій з гендерних питань на громадських засадах; Елла Ламах - радник з гендерних питань в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України, голова правління ВГО «Центр - Розвиток демократії», модератор.

Коротко. Обговорення стосуватиметься питань впровадження гендерної рівності у складових сектору безпеки та оборони України відповідно до стандартів та рекомендацій НАТО.

Захід відбудеться у рамках виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО на 2019 рік, затвердженої Указом Президента України № 117 від 10.04.2019.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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