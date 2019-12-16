Соціальні послуги в громадах: досягнення та виклики. Підсумки проєкту

16 грудня о 12:00 відбудеться підсумкова пресконференція проєкту «Соціальні послуги в громадах – підтримка реформи соціальної політики в Україні» (Зала 1).

Організатор: Представництво Фонду міжнародної солідарності (Республіка Польща) в Україні.

Учасники: Павел Кост, Анастасія Чорногорська, Моніка Олув - представники Фонду міжнародної солідарності; Рафал Дзєньчоловський - голова правління Фонду міжнародної солідарності; Аркадіуш Кутек - перший секретар Посольства Республіки Польща в Україні; Олег Коваль - заступник міністра соціальної політики України; Оксана Суліма - заступник генерального директора Директорату соціальних послуг та інтеграції Міністерства соціальної політики України; Мірослав Ольчак - експерт проєкту; Володимир Міцук, Валентина Полтавець, Тетяна Нужда - представники Асоціації об’єднаних територіальних громад; Катажина Ростек - ґміна Тлущ (Gmina Tłuszcz); Роман Дзюра - ґміна Юзефув (Gmina Józefów); Кшиштоф Беймет - ґміна Сєрадз (Gmina Sieradz); Роман Шевчун, Віта Макобрей - Лосинівська ОТГ; Світлана Пастушенко, Тетяна Сіра - Сосницька ОТГ; Наталія Гончар, Тетяна Вишняк - Менська ОТГ.

Коротко. Учасники пресконференції підіб'ють підсумки проєкту«Соціальні послуги в громадах – підтримка реформи соціальної політики в Україні», який цьогоріч реалізовувався Фондом міжнародної солідарності. Вони обговорять, чого вдалося досягти в результаті проєкту, які можливості відкриваються перед ОТГ у сфері соціальних послуг, а також презентують виданий в рамках проєкту посібник «Вдосконалення соціальних послуг в об’єднаних територіальних громадах».

Довідково. Як повідомляють організатори, проєкт реалізовувався на двох рівнях: на центральному та місцевому. На центральному рівні відбулася низка консультацій для Міністерства соціальної політики України за участі польських експертів. Темою стала розробка підзаконних актів до нової редакції Закону України «Про соціальні послуги», що набуде чинності 1.01.2020 року.

На місцевому рівні проходила серія з трьох навчальних семінарів для фахівців соціальної сфери з 15 громад Чернігівської області. Під час семінарів польські експерти ознайомили учасників з особливостями управління послугами соціальної допомоги, самооцінкою спроможності OTГ у наданні соцпослуг, аналізом та прогнозуванням потреб у соцпослугах, а також з основами управління проєктами.

Окрім цього, учасники мали можливіть ознайомитись з польським досвідом наданням соціальних послуг під час навчального візиту, а також подати заявку на співфінансування власного проєкту у сфері соціальних послуг. Три громади – переможці поділяться своїм досвідом реалізації такого проєкту.

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