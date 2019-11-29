Презентація виставки «Таджикистан – країна гірських вершин» Сергія Мельнокоффа (Equides Club, вул. Вишнева, 36, с. Лісники)

29 листопада о 17:00 відбудеться презентація персональної виставки знімків «Таджикистан – країна гірських вершин» Сергія Мельникоффа (Equides Club, вул. Вишнева, 36, с. Лісники).

Організатор: Посольство Республіки Таджикистан в Україні.

До участі запрошені: Файзулло Самадовіч Холбобоєв - Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Таджикистан в Україні та Республіки Молдова; святійший патріарх Філарет; Борис Патон — легендарний вчений; В'ячеслав Богданов - академік; народні артисти: Мирослав Вантух, Ніна Матвієнко, Марія Стеф'юк, Євген Станкович, Мирослав Скорик, Євген Савчук та Оксана Білозір.

Коротко. Захід, присвячений 25-й річниці Конституції Республіки Таджикистан.

Сергій Мельникофф – один із найвідоміших і найтитулованіших фотографів планети. Національний Герой Республіки Ічкерія за протидію російській окупації Кавказу, нагороджений орденами за професійну творчість і мужню громадянську позицію.

Для широкого загалу виставку можна буде побачити в київському музеї Шолом-Алейхема на початку наступного року.