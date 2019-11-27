Сучасний стан і перспективи підприємств авіаційної промисловості України

27 листопада, 14:00 - “круглий стіл” щодо вирішення нагальних проблем й подальшого розвитку авіабудівної галузі України.

Організатор: Український інститут майбутнього.

Учасники: Анна Коваленко - заступник керівника Офісу Президента; Руслан Корж - заступник генерального директора з питань авіабудування та ракетобудування ДК «Укроборонпром»; Олександр Донець - президент ДП «Антонов»; Дмитро Дем’яненко - начальник відділу корпоративних прав, інвестицій та нормотворчої діяльності ДП «Антонов»; Володимир Семенов - директор з корпоративних прав та інвестиційних проєктів АТ «Мотор Січ»; Ігор Кравченко - директор ДП «Івченко-Прогрес»; Сергій Задорожний - генеральний директор Харківського державного авіаційного виробничого підприємства; Георгій Кривов - голова правління, генеральний директор ПАТ «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», доктор технічних наук, професор; Віктор Попов - президент Асоціації підприємств авіаційної промисловості «Укравіапром»; Ярема Жугаєвич - голова Профспілки авіабудівників України; Володимир Горбулін - академік, доктор технічних наук Національної академії наук України; Віктор Плахута - експерт з питань реформування та розвитку ОПК та системи оборонних закупівель Українського інституту майбутнього, модератор.

Коротко. За результатами дискусії будуть сформовані рекомендації для органів влади щодо розвитку та управління авіаційною промисловістю.

Як зазначають організатори, в усіх авіаційних державах світу, до яких належить й Україна, авіаційна промисловість через високу додану вартість здійснює вагомий внесок у зростання ВВП цих країн. Сьогодні авіабудівна галузь, створюючи й виробляючи сучасні літаки, двигуни, обладнання, здатна формувати в світі імідж України, як розвинутої індустріальної держави.

Довідково. Український інститут майбутнього – це незалежний аналітичний центр, що прогнозує зміни й моделює можливі сценарії розвитку подій в Україні; надає компетентну оцінку подіям, формулює конкретні рекомендації до дій; пропонує ефективні рішення.

Місія Українського інституту майбутнього – проєктування успішного майбутнього України через експертні дослідження й дискусії, що стимулюватимуть ухвалення якісних політичних рішень як в українській, так і міжнародній політиці.

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

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