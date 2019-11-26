Про нову редакцію Закону України “Щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону”

26 листопада о 14:00 відбудеться пресконференція на тему: “Про нову редакцію Закону України № 249-IX «Щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону» та особливості його застосування” (Зала 1).

Організатор: Олег Бондаренко - голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради України.

Учасники: Олег Бондаренко - народний депутат, голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради України; Юлія Овчинникова - народний депутат, голова підкомітету з питань лісових ресурсів; Володимир Борейко - еколог, директор ГО «Київський еколого-культурний центр»; Тетяна Тимочко - голова «Всеукраїнської екологічної ліги»; Олександр Чистяков - голова Спілки Всеукраїнських природоохоронних організацій «Національна Екологічна Ліга»; Руслан Гаврилюк - голова «Національного екологічного центру»; Олександр Бондар - ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління; Петро Лакіда - д.с-г.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НААН України, академік Лісівничої академії наук України та Міжнародної академії інформатизації, директор Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України; Андрій Заблоцький – експерт Офісу ефективного регулювання.

Коротко. Останніми днями у засобах масової інформації поширюється думка, що ухвалений Верховною Радою України та підписаний Президентом України Закон України № 249-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпат» не тільки не забороняє суцільні рубки, а навіть спрощує рубку деревини на гірських схилах Карпат. Комітет з питань екологічної політики та природокористування разом з представниками Міністерства, наукової спільноти та громадськістю проведе роз’яснення і обґрунтування щодо практичного використання даного Закону.

Додаткова інформація за тел.: 097-952-71-05, e-mail: a.petrova.uecr@gmail.com (Анна Петрова).

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