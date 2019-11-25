25 листопада, 14:30 - Презентація проєктів з нагоди Міжнародної соціальної акції “16 днів проти гендерного насильства”

Організатори: Служба у справах дітей та сім`ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Київський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді; Київський міський центр сім`ї «Родинний дім»; Департамент суспільних комунікацій.

Учасники: Марина Хонда - заступниця голови Київської міської державної адміністрації; Сергій Ніжинський - заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції; Павло Замостян - заступник Представника Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні; Ольга Калашник - президентка ГО “Ла Страда-Україна”; Галина Скіпальська - виконавча директорка МБФ “Українська фундація громадського здоров'я”; Тетяна Зотова - директорка Київського міського центру роботи з жінками; Лариса Вербицька - координаторка проєктів ГО «Спілка жінок України».

Коротко. Соціальна акція «16 днів активності проти гендерного насильства» - щорічна міжнародна кампанія, яка починається 25 листопада (Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок). Вона триватиме до 10 грудня – Міжнародного дня захисту прав людини.

Під час акції будуть презентовані нові стратегії протидії насильству над жінками, інструменти формування гендерно-чутливих політик у Києві, проєкти підтримки постраждалих від домашнього насильства .

Основними завданнями акції «16 днів проти насильства» є привернення уваги громадськості до двох актуальних проблем: запобігання та протидії домашнього насильства та торгівлі людьми, а також активізація діяльності державних установ та громадських об’єднань задля поєднання зусиль щодо захисту прав людини.

В рамках заходу відбудеться презентація нової програми «Сучасна модель супроводу випадків насильства: реабілітація кривдників та постраждалих осіб», а також модель онлайн опитування молоді щодо обізнаності з питань гендерно зумовленого насильства.

Також цього дня відбудуться наступні події:

- о 17:00 — освітлення Пішохідного мосту помаранчевим кольором та флешмоб з парасольками такого ж забарвлення під гаслом «Розірви коло насильства»;

- о 17:15 - запуск помаранчевих кульок у повітря на “скляному пішохідному мосту”, що з’єднує парк “Володимирська гірка” з Аркою дружби народів. Це своєрідний заклик до кожного, хто зіткнувся з насильством «висвітлювати» свою проблему, не залишатися з нею наодинці.

Варто зазначати, що до акції долучаться дві мобільні бригади реагування на випадки домашнього насильства ГУ Національної поліції у м. Києві, що розпочали діяльність 6 листопада.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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