Конвенція ООН про права дитини: міжнародні стандарти та національні гарантії у медичній та юридичній практиках

22 листопада, 14:00 - Права дитини в «лоні» Конвенції ООН: міжнародні стандарти та національні гарантії у медичній та юридичній практиках

Організатори: Національна асоціація адвокатів України, Комітет медичного права і фармацевтичного права та біоетики.

Учасники: Кеннет Бергер - професор, генеральний секретар Всесвітньої асоціації медичного права (WAML); Вугар Мамадов - професор, виконавчий віцепрезидент, голова Комітету з питань освіти Всесвітньої асоціації медичного права (WAML), професор юридичного факультету Бакинського державного університету та Азербайджанського медичного університету; Андре ден Екстер - професор, член дорадчої ради Європейської асоціації медичного права (EAHL), старший викладач університету ім. Еразма Роттердамського, член Консультативної ради Європейської асоціації медичного права, керівник Школи Жана Моне з медичного права; Сібілла Булеца - д.юр.н., професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу Ужгородського національного університету; Наталія Гуторова - д.юр.н., академік НАПрН України, професор кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого; Віталій Пашков - д.юр.н., професор кафедри цивільного, господарського та фінансового права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого; Оксана Кашинцева - к.юр.н., доцент, керівник секції фармацевтичного права Комітету медичного і фармацевтичного права і біоетики НААУ, завідувачка Центру гармонізації прав людини і прав інтелектуальної власності НДІ НАПрН України; Вікторія Валах - к.юр.н., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету ім. І. І. Мечнікова, член Комітету медичного і фармацевтичного права і біоетики; Уляна Ковна - к.юр.н., доцент кафедри кримінального права та криміналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка, секретар Ради адвокатів Львівської області; Галина Миронова - к.філос.н., старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права та підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України.

Модератор: Ірина Сенюта - голова Комітету медичного права та фармацевтичного права та біоетики.

Коротко. Захід присвячений 30-річчю з Дня прийняття Конвенції ООН про права дитини.

Мета заходу. Сприяти формуванню правової концепції охорони здоров’я, «дружньої» до дитини в Україні, окреслити роль Конвенції на міжнародній арені, висвітлити правове значення для формування національної політики щодо захисту прав дитини в сфері охорони здоров’я, обговорити міжнародні та українські нормативні підвалини регулювання окремих прав дитини, виробити пропозиції до удосконалення національного законодавства щодо дотримання прав дитини та з’ясувати особливості надання медичної допомоги дітям за законодавством України.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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