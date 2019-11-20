20 листопада, 16:00 - Перспективи залучення молодих киян для вирішення суспільних питань столиці

Організатори: Департамент суспільних комунікацій КМДА, Центр публічної комунікації та інформації, Департамент освіти і науки КМДА.

Учасники: Роман Лелюк – директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА; Наталія Петрова ‒ начальник відділу комунікацій з громадськістю Департаменту суспільних комунікацій КМДА; Дмитро Кулібаба – заступник директора КП «Центр публічної комунікації та інформації»; Дмитро Рубан – заступник директора КП «Центр публічної комунікації та інформації»; Сергій Шитіков – аналітик КП «Центр публічної комунікації та інформації»; Леся Хемраєва – фахівець із зв’язків з громадськістю КП «Центр публічної комунікації та інформації»; Володимир Москаленко – головний спеціаліст Департаменту освіти і науки КМДА; Владислава Каневська – Почесний член і радниця Національної асоціації медіаторів України, член Європейської ради з менторства та коучингу; Володимир Андрієвич ‒ координатор Школи Успіху; Ольга Ковач ‒ учасник Школи Успіху; Ярослава Ящук – учасник Школи Успіху; Аліна Носенко – директор Klitschko Foundation; Катерина Ганус – менеджер Української академії лідерства м. Київ; Юрій Домбровський ‒ заступник менеджера Української академії лідерства Київ з суспільного розвитку; Надія Іллюк – керівник інформаційно-творчого агентства «ЮНПРЕС»; Андрій Пушкар – засновник ГО «Школа Героїв»; Юрко Юзич – голова Крайової Пластової Ради; Іван Брацюнь ‒ голова станиці Київ, старший по Києву; Костянтин Плоский – заступник директора Фундації ПАУСІ; Юлія Жерліцина – представник ГС «Київська Громадська Платформа»; Богдан Назаренко – голова Громадської ради при КМДА; Юлія Кравченко – радник голови Малої академії наук України.

До участі запрошені: представники Київського палацу дітей та юнацтва, «Klitschko Foundation», «Школи успіху», «Пласту», Української академії лідерства, ГО «Школа Героїв», Фундації ПАУСІ, ГС «Київська Громадська Платформа» та Громадської ради при КМДА.

Коротко. Круглий стіл розпочне просвітницький проєкт «Соціальна обізнаність молодого киянина», що покликаний об’єднати молодь навколо участі у важливих суспільних процесах та вирішенні актуальних проблем столиці.

Соціальна обізнаність є важливою складовою у формуванні особистості старшого школяра столиці. Вона передбачає знання й уявлення про себе та людей навколо, про цінності та соціальні ролі, а також про різні соціальні процеси столиці. Але, найголовніше, молодь має усвідомити потребу застосування практик соціальної активності для сталого та органічного розвитку міста та громади.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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