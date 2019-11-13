Українська контрабанда: схеми, обсяги, напрямки

13 листопада. 11:00 - пресконференція щодо контрабандних схем в Україні.

Організатор: Український інститут майбутнього.

Спікери: Ігар Тишкевич - експерт програми «Міжнародна і внутрішня політика» Українського інституту майбутнього; Віктор Андрусів - виконавчий директор Українського інституту майбутнього.

Коротко. Спікери нададуть оцінку основним схемам, обсягам, напрямкам контрабандних поставок в Україну, а також проаналізують нелегальну торгівлю з так званими ОРДЛО.

Як повідомляють організатори, Державна служба статистики України (Укрстат) й Федеральна служба державної статистики (Росстат) оприлюднили діаметрально протилежні дані про товарообіг між двома країнами. Основними причинами такої різниці в Українському інституті майбутнього називають контрабанду, а також торгівлю з так званими ДНР/ЛНР, які в російській статистиці значаться територіями України.

Довідково. Український інститут майбутнього – це незалежний аналітичний центр, що прогнозує зміни й моделює можливі сценарії розвитку подій в Україні; надає компетентну оцінку подіям, формулює конкретні рекомендації до дій.

Місія Українського інституту майбутнього – проєктування успішного майбутнього України через експертні дослідження й дискусії, що стимулюватимуть ухвалення якісних політичних рішень як в українській, так і міжнародній політиці.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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