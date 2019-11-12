До Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом

12 листопада, 13:00 - пресконференція, присвячена Всесвітньому дню боротьби з цукровим діабетом.

Організатор: Міжнародна діабетична асоціація України.

Учасники: Людмила Петренко — президент Міжнародної діабетичної асоціації України; Тетяна Думенко — Державний експертний центр МОЗ України; Наталія Власенко — голова Київського благодійного фонду “Діабетик”; представники Міністерства охорони здоров’я України.

Питання до обговорення:

Реімбурсація препаратів інсуліну: бюджет на 2020 рік.

Забезпечення пацієнтів препаратами інсуліну: перехід до Національної служби здоров'я України.

Чи потрібна хворим на цукровий діабет Національна програма "Цукровий діабет"?

Підсумкові матеріали:

У Києві проведуть безкоштовне тестування на діабет

У Києві 13 листопада в Українському домі відбудеться низка заходів, присвячених Всесвітньому дню боротьби з діабетом.

Про це на пресконференції в Укрінформі розповіла президент Міжнародної діабетичної асоціації України Людмила Петренко.

“14 листопада увесь світ відзначає День боротьби з цукровим діабетом. Цього року ми проводимо цей день під гаслом “Захисти свою родину від діабету”. Ми запрошуємо всіх, хто дбає про своє здоров'я , завтра 13 листопада в Український дім, де в рамках відзначення Дня боротьби з діабетом проводитиметься тестування на діабет, і кожен охочий зможе пройти обстеження. Будуть також проведені лекції, присвячені діабету, майстер-класи, буде виставка медичної подукції, яка є в Україні для хворих на діабет, проводитимуться безкоштовні консультативні прийоми лікарів. Можна буде проконсультуватися у ендокринолога, офтальмолога, терапевта, лікаря діабетичної стопи” , - сказала Петренко.

Загалом, за її словами, сьогодні у світі нараховується 425 млн хворих на цукровий діабет, а в Україні 1 млн 300 осіб, з них 200 тисяч — інсулінозалежних, з них більше 8 тисяч дітей до 18 років. Але, як наголосила Петренко, за даними лікарів, людей, у яких діабет є, але ще не виявлений, втричі більше. А в 2030 році у світі буде більш ніж пів мільярда хворих на цукровий діабет.

“Йде до того, що кожна третя або четверта людина в Україні буде хворіти на цукровий діабет”, - зазначила очільниця Міжнародної діабетичної асоціації.

Як вона повідомила, торік Асоціація провела 4 тисячі тестувань на діабет у лікарнях України, і було виявлено 10% нових випадків, коли показники цукру в людей були значно вище норми, а вони навіть не підозрювали, що вже мають хворобу.

Петренко наголосила, що в Україні потрібні широкомасштабні кампанії, які б інформували людей про необхідність профілактики діабету, своєчасність тестування на діабет, а також на необхідності державної програми з діабету.

Як поінформувала на пресконференції голова Київського благодійного фонду “Діабетик” Наталія Власенко, перша державна програма по боротьбі з цукровим діабетом була прийнята в 1999 році, і оновлювалася кожні 4 роки. Натомість остання держпрограма по цукровому діабету завершила свою дію в 2013 році, і з того часу держава не має єдиної стратегії боротьби з цим захворюванням.

“Була розроблена четверта редакція державної програми “Цукровий діабет”, але, на жаль, ця редакція не була прийнята, на неї був накладений мораторій урядом, як нам пояснили — у зв'язку з тими подіями, які почалися на Сході України. Ми знаємо, що захворюваність на цукровий діабет зростає в Україні і в світі. Міжнародна федерація діабету, яка об’єднує понад 100 країн світу і куди входять наші організації, ініціювала в Європарламенті прийняття закону про те, що діабет повинен стати пріоритетом в охороні здоров'я, враховуючи той факт, що профілактика ускладнень діабету обходиться національним система охорони здоров'я в 15 разів дешевше, ніж лікування ускладнень діабету, особливо тих, які призводять до інвалідизації”, - розповіла Власенко.

Учасники пресконференції наголосили на необхідності прийняття державної програми з діабету.

Відео з пресконференції:

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