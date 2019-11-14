“Створено жінками-2020”. Презентація другого випуску премії бізнес-леді

14 листопада, 11:00 - презентація другого випуску премії бізнес-леді “Створено жінками-2020”.

Організатор: Франко-українська торгово-промислова палата (CCIFU).

Учасники: Етьєн де Понсен - Надзвичайний та Повноважний Посол Франції в Україні; Марина Бардіна - заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань дотримання Україною міжнародних зобов'язань у сфері захисту прав людини та гендерної політики Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва; Жан-Поль Пьотровскі - президент CCIFU; Мод Жозеф - директор CCIFU; Соня Забуга - головний редактор ELLE; Тетяна Попова - директор Arena Media, модератор.

Довідково. Конкурс “Створено жінками-2020” створений за ініціативи комітету бізнес-леді CCIFU, до якого входять жінки, що займають посаду директора або є членами Комітету директорів французьких компаній в Україні.

Реєстрація на конкурс розпочнеться 25 листопада та триватиме до 7 лютого 2020 року, а церемонія вручення премій проходитиме 18 березня.

Додаткова інформація за тел.: +38066 589 9810, e-mail: mjoseph@ccifu.com.ua (Мод Жозеф).

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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