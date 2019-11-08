Закон України “Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України”: презентація та обговорення

8 листопада, 10:00 - презентація та обговорення проєкту Закону України “Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України”

Організатор: Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Учасники: Оксана Коляда - міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб; Дмитро Лубинець - голова Комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин; Антон Кориневич - представник президента України в АР Крим; Андрій Мамалига - представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; колишні військовополонені, звільнені цивільні заручники, політв’язні та члени родин тих, хто досі лишається в полоні, а також представники неурядових правозахисних організацій.

Довідково. Даний законопроєкт є відповіддю на потреби осіб, які були захоплені незаконними збройними формуваннями на тимчасово окупованій території або є політичним в’язнями в Російській Федерації. Проєкт є результатом роботи державної влади, представників неурядового сектору, громадських організацій військовополонених, цивільних заручників та політичних в’язнів.

Детальна інформація за тел.: 093-379-62-33.

Підсумкові матеріали:

У Мінветеранів планують перебрати на себе пошук безвісти зниклих і роботу з військовополоненими

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб планує перебрати на себе функції з пошуку безвісти зниклих, ведення відповідного реєстру і роботу з військовополоненими.

Про це повідомила міністр Оксана Коляда під час презентації та обговорення законопроєкту "Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України", що відбулася в Укрінформі.

"Ми ініціюємо перебрання функцій щодо роботи з пошуку безвісти зниклих, ведення реєстру і роботи з військовополоненими до відання свого міністерства. Більш того, ми плануємо розширити відділ, який займається зараз питаннями військовополонених, до управління з огляду на розширення функцій щодо роботи з безвісти зниклими", - зазначила міністр.

Вона також зауважила, що очолюване нею відомство підписало меморандум про співпрацю з Міністерством у справах ветеранів США, у складі якого окрема агенція опікується цими питаннями, "і ми вже почали працювати та запозичувати досвід".

Відео з круглого столу:

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