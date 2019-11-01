Що думає українське суспільство про ситуацію на Донбасі?

1 листопада, 11:00 - презентація результатів соціологічного опитування щодо суспільної думки про ситуацію на Донбасі.

Організатор: Школа політичної аналітики НаУКМА.

Учасники: Максим Яковлєв – директор Школи політичної аналітики НаУКМА, доцент, кандидат політичних наук; Анна Осипчук – наукова директорка Школи політичної аналітики НаУКМА, доцентка, кандидатка соціологічних наук; Антон Суслов – аналітик Школи політичної аналітики НаУКМА.

Питання до обговорення:

Які саме інструменти культурної реінтеграції варто використовувати?

Чи потребують змін окремі аспекти державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб?

Як Українська держава має будувати свою політику щодо різних категорій людей, що проживають на тимчасово окупованих територіях?

Які фактори можуть пришвидшити реінтеграцію окремих районів Донецької та Луганської областей?

Чого очікувати іншим регіонам, в разі повернення ОРДЛО під контроль української влади?

Коротко. Учасники заходу презентують результати соціологічного опитування щодо суспільної думки про ситуацію на Донбасі, можливі шляхи її вирішення та ставлення до різних категорій осіб, залучених у конфлікт.

Довідково. Дослідження проводилося Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Школи політичної аналітики з 27 серпня по 23 вересня 2019 року. Польовий етап тривав з 8 по 20 вересня 2019 року в 110 населених пунктах (PSU) у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим (у Донецькій і Луганській областях – тільки на територіях, що контролюються Україною). В результаті польового етапу було зібрано 2035 анкет.

Опитування проведено в межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконує Міжнародний фонд «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні.

Додаткова інформація за тел.: +380677220961 (Данило Метельський, менеджер Школи політичної аналітики НаУКМА)

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

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