29 жовтня о 15:00 відбудеться пресконференція на тему: «Проблематика псоріазу в Україні та світі у 2019 році» (Зала 1).

Організатор: ГО «Українська Асоціація Псоріазу».

Учасники: Олександр Літус - д.мед.н, професор, завідувач кафедри дерматовенерології НМАПО ім.П.Л. Шупика; Володимир Гришин - президент ГО «Українська Асоціація Псоріазу»; Віктор Сердюк - президент Всеукраїнської Благодійної Організації «Рада захисту прав та безпеки пацієнтів»; Наталія Вовк - менеджер проєктів Міжнародної медичної науково-освітньої платформи Medical Knowledge Hub; Олексій Дащенко - пацієнт з псоріазом.

Коротко. Захід приурочений до Всесвітнього дня псоріазу (29 жовтня), який функціонує для об’єднання людей, які живуть з псоріатичною хворобою. Його основна мета – підвищення обізнаності наслення та поліпшення доступу до лікування.

Довідково. ГО «Українська Асоціація Псоріазу» - некомерційна організація, яка створена для пацієнтів з псоріазом і псоріатичним артритом, щоб допомогти людям, які страждають від нього і членам їх родин.

Місія організації:

- просування ініціативи соціального і культурного характеру, щоб прояснити і підвищити обізнаність громадськості про характеристики захворювання;

- підтримка і впровадження передових доказових протоколів з асоціаціями і іншими організаціями з метою обміну досвідом, інформацією і підтримкою відносно способів боротьби з цим захворюванням;

- захист прав пацієнтів з хворобою в їх професійній і соціальній діяльності.

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