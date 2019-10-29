29 жовтня о 15:00 відбудеться публічне обговорення Ініціативи дизайну громадських та робочих місць, дружнього до грудного вигодовування (Зала 2).

Організатор: Департамент суспільних комунікацій КМДА за участю ГО «Центр соціального лідерства».

Учасники: Марина Хонда – заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень; Октябрина Лісовська – голова ГО «Центр соціального лідерства»; Андрій Славуцький – керівник програми з питань здоров’я, харчування та ВІЛ/СНІД Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні; Марина Бардина – співголова міжфракційного об’єднання «Рівні можливості» у Верховній Раді; Лідія Романенко – завідувачка методично-організаційного моніторингового центру НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України; Володимир Мягкоход - заступник виконавчого директора АМУ; Максим Наімов – державний експерт експертної групи з питань протидії торгівлі людьми, домашнього насильства, гендерної рівності Директорату соціальних послуг та інтеграції.

На заході зберуться лідери думок від міжнародних та національних експертних організацій, соціально-відповідальних підприємств, ЗМІ для того, щоб привернути увагу до обговорення дружнього до грудного вигодовування дизайну громадських та робочих місць.

Довідково. Відсутність комфортних умов та підтримки суспільства поза межами домівки посилює соціальну ізоляцію годувальниць, може довести жінку до передчасного припинення грудного вигодовування. За даними UNICEF майже 40% жінок стикались із негативною оцінкою грудного вигодовування у громадських місцях, причому 1 з 10 жінок припиняє годувати, стикнувшись із відкритим осудом. За даними дослідження «Зробимо Україну дружньою до малюків», що охопило 1038 респонденток у 69 регіонах країни, 38,3% жінок скорочують час перебування поза домівкою для того, щоб уникнути годування у громадському місці. 23% опитаних мам у громадському місці дають дитині суміш.

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