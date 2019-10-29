29 жовтня о 12:00 відбудеться пресконференція на тему: «Як кіно стає доступним для незрячих та нечуючих людей в Україні: чому це важливо?» (Зала 1).

Учасниці: Вікторія Лучка - співзасновниця ініціативи Доступне Кіно; Юлія Сачук - голова ГО «Боротьба за права»; Поліна Толмачова - маркетинг-директорка FILM.UA Group; Аліса Калюжна - промо-продюсерка фільму «Ціна правди».

Питання до обговорення:

Доступне кіно для незрячих та нечуючих людей - забаганка чи невід’ємне право людини?

Як робити кіно доступним: звукопис (тифлокоментар) та адаптовані субтитри?

Дивитися кіно разом з усіма: що таке інклюзивний показ фільму?

Що вже зроблено в Україні у сфері доступності кіно: які агенти змін доступності кіноіндустрії України?

Яка роль держави у розвитку доступного кіно?

Коротко. Учасниці заходу розкажуть про перспективи розвитку доступного кіно для незрячих та нечуючих людей в Україні, а також презентують найактуальніші прем’єри цієї осені.

Під час пресконференції буде можливість переглянути трейлер фільму з тифлокоментарем.

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