29 вересня, 11:30 - Боротьба з цифровими викликами для відкритого та безпечного Інтернету. Ефективні ініціативи України.

Організатори: Google Україна; Міжнародна правозахисна організація Freedom House.

Учасники: Олег Якимчук - директор по взаємодії з органами державної влади, Google Україна; Метью Шааф - директор офісу Freedom House в Україні; Ксенія Шиманська - координаторка Всеукраїнської кампанії протидії кібербулінгу Docudays, модераторка; Елліна Шнурко -Табакова - голова правління ГО «Рада інформаційної безпеки та кібернетичного захисту України»; Максим Луночкін - спеціаліст з безпеки ГО «Лабораторія цифрової безпеки»; Ірина Земляна - координаторка проєктів ГО «Інститут масової інформації»; Оксана Приходько - директорка ГО «Європейська медіа-платформа»; Антоніна Букач - сертифікована тренерка Google for Education.

Питання до обговорення:

Чому важливо говорити про цифрові загрози для безпечного інтернету? Перспектива ІТ-індустрії

Що потрібно зробити, щоб журналістам та журналісткам в Україні стало безпечніше працювати?

З якими загрозами цифровій безпеці найчастіше стикаються активісти та журналісти-розслідувачі?

Як гармонізувати українське законодавство з провідними практиками європейських країн у сфері протидії цифровим загрозам та кібербулінгу?

Яка існує в Україні ініціатива з просування цифрової гігієни у сфері освіти для педагогів?

Коротко. Міжнародна правозахисна організація Freedom House у співпраці з командою Google Україна обговорять ініціативи для боротьби з цифровими викликами для відкритого та безпечного Інтернету в Україні.

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

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