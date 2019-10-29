Боротьба з цифровими викликами для відкритого та безпечного Інтернету. Ефективні ініціативи України
Організатори: Google Україна; Міжнародна правозахисна організація Freedom House.
Учасники: Олег Якимчук - директор по взаємодії з органами державної влади, Google Україна; Метью Шааф - директор офісу Freedom House в Україні; Ксенія Шиманська - координаторка Всеукраїнської кампанії протидії кібербулінгу Docudays, модераторка; Елліна Шнурко -Табакова - голова правління ГО «Рада інформаційної безпеки та кібернетичного захисту України»; Максим Луночкін - спеціаліст з безпеки ГО «Лабораторія цифрової безпеки»; Ірина Земляна - координаторка проєктів ГО «Інститут масової інформації»; Оксана Приходько - директорка ГО «Європейська медіа-платформа»; Антоніна Букач - сертифікована тренерка Google for Education.
Питання до обговорення:
Чому важливо говорити про цифрові загрози для безпечного інтернету? Перспектива ІТ-індустрії
Що потрібно зробити, щоб журналістам та журналісткам в Україні стало безпечніше працювати?
З якими загрозами цифровій безпеці найчастіше стикаються активісти та журналісти-розслідувачі?
Як гармонізувати українське законодавство з провідними практиками європейських країн у сфері протидії цифровим загрозам та кібербулінгу?
Яка існує в Україні ініціатива з просування цифрової гігієни у сфері освіти для педагогів?
Коротко. Міжнародна правозахисна організація Freedom House у співпраці з командою Google Україна обговорять ініціативи для боротьби з цифровими викликами для відкритого та безпечного Інтернету в Україні.
Підсумкові матеріали:
Відео заходу:
Замовити фото натисніть тут - Фотобанк