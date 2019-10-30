Енциклопедичний контент і виклики сучасного світу. Наукова конференція

30 жовтня о 15:00 відбудеться наукова конференція на тему: «Енциклопедичний контент і виклики сучасного світу» (Зала 2).

Організатор: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» за участі провідних фахівців наукових установ та закладів вищої освіти України.

Учасники: Богдан Червак - перший заступник голови Державного комітету телебачення і радіомовлення; Вадим Локтєв - академік НАН України, академік-секретар Відділення фізики і астрономії НАН України, голова редакційної колегії «Великої української енциклопедії»; Алла Киридон - доктор історичних наук, професор, директор Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»; Алла Арістова - доктор філософських наук, професор, завідувач відділу соціогуманітарних наук Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»; Володимир Білецький - доктор технічних наук, професор кафедри видобування нафти, газу і конденсату Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; провідні фахівців наукових установ та закладів вищої освіти України.

Теми до обговорення:

Сучасна українська енциклопедистика: здобутки, проблеми, перспективи.

Порівняльна характеристика української та зарубіжної енциклопедистки.

Сучасна українська енциклопедистка: виклики цифрового світу та інформаційної війни.

«Велика українська енциклопедія» — мультимедійний проєкт національної ваги.

Сучасна енциклопедистика та диверсифікація аудиторії.

Регіональні та краєзнавчі енциклопедії України як глокальні медії.

Принципи та критерії науково-інформаційного наповнення сучасних енциклопедій.

Естетика та етика енциклопедичного контенту.

Технічні принципи розроблення та функціонування енциклопедичного проєкту.

Довідково. Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» – установа у сфері наукової, інформаційної та видавничої діяльності, що підпорядкована Державному комітету телебачення та радіомовлення України і є правонаступником Державного підприємства «Всеукраїнське державне спеціалізоване видавництво «Українська енциклопедія» імені М.П. Бажана.

Головне завдання Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» ‒ підготовка «Великої української енциклопедії».

«Велика українська енциклопедія» ‒ універсальне довідкове видання. Спільними зусиллями співробітників державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» та авторського колективу материкової і діаспорної України енциклопедія готується у двох версіях: як багатотомне видання (ВУЕ) і як сучасний довідковий онлайн-сервіс (е-ВУЕ). Науково-методичний супровід проекту забезпечують науковці НАН України.

Офіційний сайт Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»: http://ev.vue.gov.ua/

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