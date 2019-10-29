Документальний фільм «Соловей співає»: дослідження проблем мовного питання в Україні

29 жовтня, 11:00 - пресконференція з нагоди прем’єри документального фільму «Соловей співає».

Організатор: ГО «Всесвітній день вишиванки».

Учасники: Леся Воронюк - авторка ідеї та сценарію, продюсерка; Сергій Кримський - режисер-постановник; Сергій Мартинов - режисер монтажу.

Довідково. Прем’єра документального фільму «Соловей співає» відбудеться 5 листопада о 19:00 (Будинок кіно). Стрічка є новаторським та монументальним дослідженням проблеми мовного питання в Україні.

Автори фільму аналізують мовну ситуацію не в звичайній, поширеній формі протистояння політичних сил, а досліджують значно глибші причини та наслідки нинішньої конфронтації довкола української мови. Також вони намагаються знайти відповідь на запитання: «Чому спілкуватися в Україні 21 століття українською мовою для багатьох громадян є нонсенсом, чому ці громадяни відчувають відторгнення та спротив?».

Трейлер фільму за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Y9cuoFJR-OA&t=17s

Facebook-сторінка: https://www.facebook.com/solovejspivae

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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