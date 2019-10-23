Боротьба з організованим рейдерством: проблеми і механізми вирішення

23 жовтня, 10:00 - Боротьба з організованим рейдерством. Проблеми і механізми їх вирішення

Організатор: ГО «Стоп корупції».

Учасники: Олександр Сандик - постраждалий від рейдерства, ПАТ «Херсонбуд»; Володимир Павлюченко - постраждалий від рейдерства, НПК «Альянс»; Євген Кривинюк - постраждалий від рейдерства, СП «Щорсівський гранітний кар’єр»; Надія Максименко - постраждала від рейдерства, «Квіти Херсона»; Олена Мошинець - народний депутат України; Володимир Кабаченко - народний депутат України; Антон Клітний - ГО «Стоп корупції»; Михайло Пекін - ГО «Міжнародний антикримінальний альянс»; Оксана Згурева - ГО «Бізнес хелп».

До участі запрошені: представники Міністерства юстиції України, Державного бюро розслідувань, правоохоронних органів.

Коротко. Учасники заходу обговорять конкретні приклади та усталені схеми рейдерства, а також запропонують механізми їх протидії. За результатами «круглого столу» буде ухвалено відкрите звернення до Президента України.

Підсумкові матеріали:

“Стоп корупції” вимагає від влади посилити контроль за державними реєстраторами

Громадська організація “Стоп корупції” вимагає від влади посилити контроль за державними реєстраторами через випадки рейдерського захоплення майна унаслідок незаконної перереєстрації прав власності.

Про це сказав під час круглого столу в Укрінформі керівник правозахисного відділу ГО “Стоп корупції” Ігор Бондарчук.

“Щодня в Україні трапляються випадки незаконних дій з боку реєстраторів. Влада і правоохоронні органи належним чином їх не контролюють. Будь-який реєстратор може внести до реєстру майнових прав відомості, які вважає за потрібне. Реєстратор може бути підкуплений, вмотивований або може діяти в злочинній зв’язці з іншими так званими “представниками”, - наголосив він.

За словами Бондарчука, показові випадки рейдерського захоплення майна через внесення незаконних змін до держреєстру прав власності відбулися у Херсоні.

Зокрема, засновники будівельної компанії “Херсонбуд” втратили майже всю нерухомість і корпоративні права на підставі підроблених документів. Наразі вони не можуть повернути корпоративні права через недосконалий юридичний механізм і бездіяльність правоохоронних органів.

“Попри доведені у судах факти рейдерства, а також відомі імена замовників і виконавців захоплення, за кілька років не було оголошено жодної підозри, кримінальні провадження безпідставно закривалися, винні досі не покарані”, - розповів під час круглого столу голова правління компанії “Херсонбуд” Олександр Сандик.

Учасники круглого столу підготували відкрите звернення до Президента України, у якому просять встановити належний контроль за державними реєстраторами, аби вони не мали змог вносити у реєстри недостовірну інформацію.

Відео з круглого столу:

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