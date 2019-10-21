21 жовтня, 13:00 - Повернення в Україну культурної спадщини: видання «Реймського Євангелія» та «Віденського Октоїха»

Організатори: ТОВ «Видавництво «Горобець»; Національний заповідник «Софія Київська»; Український культурний фонд.

Учасники: Ганна Горобець – директор ТОВ «Видавництво «Горобець»; Неля Куковальська – генеральний директор Національного заповідника «Софія Київська»; Юлія Федів – директор Українського культурного фонду; Віктор Мойсієнко – доктор філологічних наук, професор Житомирського державного університету; В’ячеслав Корнієнко – доктор історичних наук, заступник генерального директора Національного заповідника «Софія Київська»; Юлія Матяш - директорка Jam Didital компанії; Діана Шамрай – модератор, менеджер ТОВ «Видавництво «Горобець».

Коротко. Учасники пресконференції презентують випуск факсимільних видань двох рукописних книг - «Реймського Євангелія» та «Віденського Октоїха». Досі в Україні видавалося лише факсимільне видання кириличної частини «Реймського Євангеліє».

Друк видань було здійснено за підтримки Українського культурного Фонду та за благодійний кошт.

Довідково. З 2009 року ТОВ «Видавництво «Горобець» започаткувало програму «Повертаємо в Україну культурну спадщину». Створюючи видання факсимільного типу, задіяні у програмі професіонали повертають середньовічні рукописні пам’ятки, що знаходяться за межами України.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк