Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа у 2019 році. Результати соціологічного опитування

22 жовтня, 11:00 - Презентація результатів соціологічного опитування «Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа у 2019 році»

Організатор: Міжнародна громадська організація Internews.

Спікери: Джилліан МакКормак - директорка Internews в Україні; Катерина Загривенко - керівниця Відділу з розвитку бізнесу компанії InMind; Оксана Майдан - заступниця директора проєкту, Internews Network.

Питання до обговорення:

Які засоби масової інформації найчастіше використовуються для отримання новин?

Як споживачі ставляться до різних типів медіа: яким ЗМІ вони найбільше довіряють?

Що висновки опитування означатимуть для журналістів та медійних громадських організацій?

Коротко. Загальнонаціональне дослідження проводила соціологічна компанія InMind на замовлення Internews, що реалізує «Медійну програму в Україні» за фінансової підтримки Агенції США з міжнародного розвитку (USAID).

Основна мета дослідження – вивчити звички українців, що стосуються споживання ЗМІ, а також їхню довіру до медіа, оцінити рівень медіаграмотності та обізнаність населення щодо впровадження реформ в Україні.

Підсумкові матеріали:

Обізнаність українців про медреформу за рік знизилася на 16% - опитування

Обізнаність громадян України щодо медичної реформи у 2019 році знизився до 55% проти 71% торік.

Про це свідчать результати соціологічного опитування USAID-Internews "Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа у 2019 році", презентовані 22 жовтня в Укрінформі.

“Опитування показало, що, на думку респондентів, обсяги номінування про реформи зменшилися. Порівняно з минулим роком обізнаність громадян щодо реформ в енергетичному секторі зросла з 31% до 34%. Водночас показники обізнаності про хід медичної реформи впали з 71% до 55%, а стосовно пенсійної - з 61% до 48%”, - йдеться в дослідженні.

Також аналітики звертають увагу на те, що 46% респондентів заявили про те, що зустрічали протягом місяця в медіа матеріали про децентралізацію влади, а 35% - що дізнавалися через ЗМІ про земельну реформу.

Дослідження проводила компанія InMind на замовлення міжнародної неприбуткової організації Internews, що реалізує "Медійну програму в Україні" за фінансової підтримки Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Основна мета дослідження - вивчити звички українців, які стосуються споживання медіа, а також їхню довіру до медіа, оцінити рівень медіаграмотності та обізнаність населення щодо впровадження реформ в Україні. Протягом червня-липня 2019 року представники InMind опитали 4056 респондентів із 12-ти областей. Похибка вибірки не перевищує 2,5%.

Відео з пресконференції:

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