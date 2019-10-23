«Тентен. Репортер ХХ віку у країні Сов’єтів». Презентація бельгійської книги

23 жовтня, 11:00 - Презентація всесвітньо відомої бельгійської книги «Тентен. Репортер ХХ віку у країні Сов’єтів»

Організатор: Національний музей голодомору-геноциду; Видавництво «PINZEL»; Міжнародний фестиваль мистецтв «Anne de Kyiv Fest».

Учасники: Алекс Ленартс – Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Бельгія в Україні; Федір Баландін – головний куратор Міжнародного фестивалю мистецтв «Anne de Kyiv Fest»; Ніна Лапчинська – заступник директора Інституту дослідження Голодомору; Іван Рябчій — перекладач, директор видавництва «PINZEL»; представники Міністерства закордонних справ України.

Коротко. Учасники заходу презентують видання коміксів Ерже 1929-го року українською, а також розкажуть про заплановані презентації у Києві та проведення лекцій у Національному музеї голодомору-геноциду.

Довідково. Тентен — перший європейський герой коміксів та символ Бельгії. Протягом ХХ століття вся Європа виховувалася та пізнавала Всесвіт на пригодах юного бельгійського репортера. Серія із 24 книг починалася з альбому про Совєцький союз і його тоталітарний режим, зокрема, про голод і колективізацію.

Як повідомляють організатори, видання є одним із найгучніших книжкових проєктів України 2019-2020 років. Важливими партнерами і промоутерами проєкту є Посольство Бельгії в Україні та Посольство України в Бельгії, Французький інститут в Україні.

Подія у Facebook: https://www.facebook.com/events/841503526246354/

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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