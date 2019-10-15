15 жовтня, 14:00 - дев’яте засідання Національної платформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію» на тему: «Виклики перемовин про Донбас: як зробити реінтеграцію безпечною для України?».

Організатор: Національна платформа «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію».

До участі запрошені: Антон Кориневич - постійний представник президента України в АР Крим; Дмитро Лубінець - народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин; Максим Ткаченко - народний депутат України; Руслан Горбенко - народний депутат України; Ярослав Юрчишин - народний депутат України; Олег Мартиненко - керівник аналітичного напрямку Української Гельсінської спілки з прав людини; Юлія Тищенко - координаторка робочої групи та співзасновниця Національної платформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію»; Володимир Лупацій - координатор робочої групи та співзасновник Національної платформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію»; Олег Саакян - координатор робочої групи та співзасновник Національної платформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію»; Андрій Куликов - журналіст, модератор; Олександр Мартиненко - генеральний директор інформагентства «Інтерфакс-Україна»; Олександра Дворецька - координаторка Офісу з розробки гуманітарної політики України.

Довідково. Національна платформа започаткована у лютому 2018-го року. Це дискусійний майданчик для обговорення питань врегулювання конфлікту на сході України і безпечної реінтеграції. Ініціатива реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках проєкту «Побудова стійкості до конфлікту шляхом діалогу». Національна платформа передбачає посилення консенсусу та стійкості в Україні щодо попередження та вирішення конфліктів через розширення громадської участі у мирному процесі; надання пропозицій владі у виробленні відповідних політик, у тому числі щодо питань безпечної реінтеграції та національної єдності, а також забезпечення суспільної обізнаності у цих процесах.

Підсумкові матеріали:

Напрацювання щодо деокупації та реінтеграції Криму і Донбасу будуть презентовані до кінця року - Кориневич

Говорити про деокупацію та реінтеграцію лише Донбасу, оминаючи питання Криму, неможливо, адже це дві сторони однієї проблеми, яка привнесена ззовні.

Про це заявив під час засідання круглого столу в Укрінформі "Виклики перемовин про Донбас: як зробити реінтеграцію безпечною для України?" постійний представник Президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

"Ми не повинні, ми не можемо, в нас немає права забувати, що Крим і Донбас - це дві сторони однієї проблеми, яка принесена ззовні. І якщо ми будемо концентруватись на чомусь одному, а про інше забувати чи казати: "Ну, потім дійдуть руки", - то ми, власне кажучи, навряд чи зможемо досягнути якогось результату... Ми коли говоримо про реінтеграцію та деокупацію, ми говоримо про обидві складові території України, які наразі є, на жаль, тимчасово окупованими", - зазначив він.

Кориневич також висловив сподівання, що певні напрацювання щодо механізмів деокупації та реінтеграції Криму і Донбасу, досягнуті в межах Комісії з питань правової реформи та робочої групи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, будуть представлені на широкий загал ще до кінця року.

Відео заходу:

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