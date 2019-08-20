Про захист внутрішнього інвестора та боротьбу з рейдерством

20 серпня, 13:30 - Захист внутрішнього інвестора в Україні. Чи почалася боротьба з рейдерством за 100 днів президентства Володимира Зеленського

Організатори: Укрінформ, ТОВ "ОМОКС".

Учасники: Ігор Кирильчук – керівник Програми промислового розвитку ООН (UNIDO); Сергій Козін - віцепрезидент Міжнародної торгової палати (ICC); Олексій Кулагін - експерт будівельної галузі, керуючий власник ТОВ "ОМОКС", член Ради директорів Конфедерації будівельників України; Іван Салій - президент Всеукраїнського союзу виробників будматеріалів; Руслан Євстаф’єв - бізнесмен, власник компанії «Дпіпроолія»; Михайло Гончаренко - експерт міжнародного фонду «Скорочення ризиків» з питань реформи правоохоронного блоку, адвокат; Олена Бобунова - експерт будівельної галузі, директор компанії «Будстандарт»; Оксана Серокурова - правозахисник, адвокат, член Національної асоціації адвокатів України (НААУ); Олексій Душин - правозахисник, адвокат, член Національної асоціації адвокатів України (НААУ); Андрій Самольотов - громадський діяч, засновник Академії громадянського суспільства; Андрій Семидідько - голова Антирейдерського союзу України; Георгій Шеварднадзе - старший оперуповноважений в особливо важливих справах Національної поліції України; Давид Арахамія - депутат від «Слуги народу»; Андрій Немировський – народний депутат України; Влад Сидоренко – представник Незалежної медійної профспілки України; Арменак Оганесян - Адвокатське Бюро «Оганесян'з Ло Офис»; Оксана Маленко - керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Інтеракціо»; Олександр Бобунов - виконавчий директор ВГО «Національна рада з зеленого будівництва та сталого розвитку».

До участі запрошені: Дмитро Дубілет - радник голови СБУ по боротьбі з корупцією за допомогою технологій; керівники департаментів Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та Державного бюро розслідувань.

Коротко.16-го липня Дмитро Дубілет був призначений радником голови СБУ по боротьбі з корупцією за допомогою технологій. Одним із пріоритетних напрямків його роботи є боротьба з рейдерством. Попри це, бізнес-спільнота заявляє про тиск на підприємства. Як вирішити цю складну та багаторівневу проблему та захистити національного інвестора та підприємця? З цією метою бізнес-спільнота та представники міжнародних структур закликають нову владу долучитись до «круглого столу», щоб разом з громадськими об'єднаннями та правоохоронними органами обговорити головні проблеми українських підприємців.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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