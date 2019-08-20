Культурний розвиток в ОТГ або Як надаються освітні послуги в умовах децентралізації
Організатор: Асоціація сільських, селищних рад та об'єднаних громад України.
Учасники: Наталія Ключник - виконавчий директор Асоціації сільських, селищних рад та об'єднаних громад України; Емма Маринкевич - виконавча дирекція Асоціації сільських, селищних рад та об'єднаних громад України.
Довідково. 5 серпня стартував проєкт «Посилення інституційної спроможності місцевого самоврядування в частині забезпечення надання ефективних культурних послуг, застосовуванні інноваційних та креативних індустрій, створення принципово нових лідерів до культурного розвитку громад», який реалізується Асоціацією сільських, селищних рад та об’єднаних громад у партнерстві із Сумським обласним науково-методичним центром культури і мистецтв за підтримки Українського культурного фонду.
Підсумкові матеріали:
Відео з пресконференції:
Замовити фото натисніть тут - Фотобанк