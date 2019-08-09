Гідні умови праці кранівників - які вони?

Гідні умови праці кранівників - які вони?

Укрінформ
9 серпня? 10:00 - Гідні умови праці кранівників - які вони? Вимоги напередодні Дня будівельника

Організатор: Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України.

Учасники: Василь Андреєв - голова Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України; Артем Тідва - профспілковий організатор «Профспілки Кранівників»; Галина Владимаренко - машиніст баштового крану, член профкому Профспілкової організації «Профспілка Кранівників»; Сергій Коробка - машиніст баштового крану, член профкому Профспілкової організації «Профспілка Кранівників»; Ігор Якубович - машиніст баштового крану, член профкому Профспілкової організації «Профспілка Кранівників».

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Відео з прес-конференції:

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