ЗНО-2019: результати, висновки, перспективи
Організатор: Український центр оцінювання якості освіти.
Спікер: Валерій Бойко - виконувач обов’язків директора Українського центру оцінювання якості освіти.
Коротко. На пресконференції буде поінформовано про результати зовнішнього незалежного оцінювання різних категорій учасників з урахуванням загальнодержавної й регіональної специфіки, а також будуть представлені нові можливості для освітян та аналітиків, які зацікавлені в проведенні самостійних досліджень результатів зовнішнього незалежного оцінювання.
Крім того, буде окреслено коло пріоритетних завдань щодо реалізації Стратегії розвитку освітніх оцінювань у сфері загальної середньої освіти в Україні до 2030 року, схваленої колегією Міністерства освіти і науки України.
Підсумкові матеріали:
Відео з пресконференції:
Замовити фото натисніть тут - Фотобанк