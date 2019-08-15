ЗНО-2019: результати, висновки, перспективи

15 серпня, 10:00 - Про підсумки зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації 2019 року

Організатор: Український центр оцінювання якості освіти.

Спікер: Валерій Бойко - виконувач обов’язків директора Українського центру оцінювання якості освіти.

Коротко. На пресконференції буде поінформовано про результати зовнішнього незалежного оцінювання різних категорій учасників з урахуванням загальнодержавної й регіональної специфіки, а також будуть представлені нові можливості для освітян та аналітиків, які зацікавлені в проведенні самостійних досліджень результатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Крім того, буде окреслено коло пріоритетних завдань щодо реалізації Стратегії розвитку освітніх оцінювань у сфері загальної середньої освіти в Україні до 2030 року, схваленої колегією Міністерства освіти і науки України.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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