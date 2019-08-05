5 серпня, 10:30 - Безперебійне водопостачання в Україні відміняється, або хто та навіщо доводить водоканали до банкрутства

Організатор: Українська асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства “Укрводоканалекологія”. Учасники: Ольга Бабій - віце-президент Асоціації Укрводоканалекологія; Олександр Шкінь - директор Асоціації Укрводоканалекологія; Олександр Слобожан - виконавчий директор Асоціації міст України; представники Асоціації теплоенергетичних компаній України. Коротко. Головною темою пресконференції є неможливість роботи водоканалів України в умовах, що склалися через прийняття нового законодавства в сфері енергетики, та загроза банкрутства підприємств водопровідно-каналізаційного господарства. Підсумкові матеріали: Відео з прес-конференції: Замовити фото натисніть тут - Фотобанк