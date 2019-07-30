30 липня, 16.00 - Фальсифікації на виборах у 50 окрузі (Донецька область): Зникли протоколи і члени ОВК

Учасники: Сергій Кошуков – кандидат у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №50 (Європейська солідарність); Андрій Аксьонов – кандидат у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №50 (самовисуванець); Борис Овчаров - довірена особа кандидата у народні депутати України Сергія Кошукова в одномандатному виборчому окрузі №50 (Європейська солідарність).

Коротко. На пресконференції кандидати у депутати, активісти, спостерігачі та представники місцевих ЗМІ розкажуть про блокування роботи членами ОВК № 50 та підрахунок голосів в окрузі.

Довідково. Три кандидати у народні депутати від виборчого округу №50 (Донецька область) захищали право українців на чесний підрахунок голосів на виборах 21 липня.

Тиждень ОВК округу №50 не виконує судові рішення про перерахунок голосів на окремих дільницях, де спостерігачі зафіксували порушення виборчого права та фальсифікації. Вночі, 27 липня члени ОВК №50 разом з оригіналами протоколів, залишили приміщення ОВК в м. Покровськ та зникли. Місцеперебування осіб та документів - невідоме.

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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