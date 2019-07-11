Засідання Ради Безпеки ООН 16 липня: варіанти відповідей України на чергову провокацію Кремля. Експертна дискусія

11 липня,16:00 - Інформування світу щодо порушення РФ прав національних меншин та мешканців окупованих нею територій

Організатори: Благодійний Фонд «Акцент»; Громадська ініціатива «Бурштиновий шлях».

Учасники: Дмитро Золотухін - заступник міністра інформаційної політики України; Тарас Чорновіл - народний депутат ІІІ-VI скликань; Євген Магда - політолог; Олег Саакян – політолог; Олександр Болькін - голова товариства «Ідель – Урал»; Ганна Гопко - народний депутат України; правники, міжнародники, політологи, іноземні дипломати.

Модератор: Дмитро Левусь - виконавчий директор БФ «Акцент».

Коротко. Під час дискусії обговорюватимуться не лише механізми протидії діям Росії з дискредитації України, втручанні у її внутрішню гуманітарну політику та блокування мирного процесу на Донбасі у РБ ООН та інших міжнародних майданчиках, але й відбуватиметься інформування світу щодо порушення РФ прав національних меншин та мешканців окупованих нею територій та формування у світі усвідомлення необхідності застосування санкцій проти Кремля за це.

Додаткова інформація за тел: (050) 385 16 03 (Дмитро Левусь).

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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