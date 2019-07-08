13 кроків для нового парламенту на захист прав людини

8 липня, 10:00 - Пріоритетні завдання для наступного скликання Верховної Ради України

Організатор: Коаліція «Правозахисний порядок денний».

Учасники: Олександр Павліченко - виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини; Тетяна Печончик - голова правління Центру прав людини «ZMINA»; Олександра Романцова - виконавча директорка Центру громадянських свобод.

Коротко. Учасники пресконференції оприлюднять список пріоритетних завдань для наступного скликання Верховної Ради України.

Довідково. Платформа «Правозахисний порядок денний» – неформальна коаліція правозахисних організацій, що працюють у сфері моніторингу, аналізу та розробки законодавства відповідно до основних засад прав людини та основоположних свобод. Учасниками Платформи виступають Українська Гельсінська спілка з прав людини, Харківська правозахисна група, Центр Громадянських Свобод, Amnesty International в Україні, Центр інформації про права людини, Центр досліджень правоохоронної діяльності, Проект «Без кордонів», Євромайдан SOS.

Додаткова інформація за тел..: +380503411377 або e-mail: human.rights.agenda.ua@gmail.com ( Олександра Романцова).

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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