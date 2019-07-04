Одеська митниця: чи має звідти піти «білий» бізнес?
Укрінформ
4 липня, 13:00 - Одеська митниця: чи має звідти піти «білий» бізнес?»
Організатор: ТОВ «Макротрейдінг».
Спікер: Вікторія Пікшрєнє – заступник директора ТОВ «Макротрейдінг».
Коротко. Спікер поведе мову про роботу легального українського бізнесу на Одеській митниці.
Довідково. ТОВ «Макотрейдінг» - компанія, що надає митно-брокерські і експедиторські послуги. Працює на ринку України 4 роки та обслуговує близько 1000 клієнтів.
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