Одеська митниця: чи має звідти піти «білий» бізнес?

Укрінформ
4 липня, 13:00 -  Одеська митниця: чи має звідти піти   «білий» бізнес?»

Організатор: ТОВ «Макротрейдінг».

Спікер: Вікторія Пікшрєнє – заступник директора ТОВ «Макротрейдінг».

Коротко. Спікер поведе мову про  роботу легального українського бізнесу на Одеській митниці.

Довідково. ТОВ «Макотрейдінг» - компанія, що надає митно-брокерські і експедиторські послуги. Працює на ринку України 4 роки та обслуговує близько 1000 клієнтів.

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