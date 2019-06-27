Друга річниця кібератаки NotPetya: чи готова Україна до кіберагресії?

27 червня, 11:30 - Чи покращилася кібербезпека країни? Результати досліджень

Організатор: Костянтин Корсун.

Учасники: експерти з кібербезпеки: Андрій Перевезій, Андрій Перцюх, Kір Важницький, Костянтин Корсун, Олександр Галущенко; Олександр Федієнко - голова правління Інтернет асоціації України.

Питання до обговорення:

Чи покращилася кібербезпека країни?

Чи побудована потужна ешелонована кібероборона енергетики, транспорту, водопостачання, фінансового сектору, телекомунікацій, державних установ?

Чи взято на озброєння світові практики та сучасний міжнародний досвід відбиття кібератак?

Чи здійснено прорив у кібер-законодавстві?

Коротко. Два роки тому, 27 червня, Україну вразила масштабна кібератака, відома під назвою NotPetya, яка охопила українські ІТ-системи і потім поширилася по всьому світу. За деякими оцінками, шкода від NotPetya сягнула мільярдів гривень, а постраждало майже кожне четверте підприємство в країні.

З метою застереження від кіберагресії, учасники пресконференції поділяться результатами досліджень з кібербезпеки.

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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