Визначення порогових балів з іноземних мов та біології: «склав/не склав»

19 червня 10:00 - Засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти на тему: «Визначення порогових балів з іноземних мов та біології»

Організатор: Український центр оцінювання якості освіти.

Учасники: Валерій Бойко - в. о. директора Українського центру оцінювання якості освіти; Микита Андрєєв - виконавчий директор Громадської спілки «Українська асоціація освіти дорослих»; Наталя Байтемірова - керівник експертної групи з питань забезпечення якості освіти Директорату дошкільної та шкільної освіти Міністерства освіти і науки України; Марина Бессонова - старший науковий співробітник відділу трансатлантичних досліджень Державної установи «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», к. і. н., доцент; Лідія Ващенко - старший науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, к. пед. н., доцент; Ольга Дем’яненко - доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», к. фіз.-мат. н.; Анжеліка Кернична - державний експерт Директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти і науки України, кандидат наук державного управління; представники Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Коротко. На засіданні буде встановлено поріг «склав/не склав» з англійської, іспанської, німецької, французької мов та біології.

Довідково. Поріг «склав/не склав» – це мінімальна кількість тестових балів, яку за виконання сертифікаційної роботи має набрати учасник, щоб скласти зовнішнє незалежне оцінювання та мати можливість брати участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України.

До складу експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти входять фахівці з числа працівників Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук, Національної академії педагогічних наук, Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, закладів загальної середньої освіти, вищої освіти та інших установ і організацій.

Підсумкові матеріали:

Пороговий бал ЗНО з іноземних мов склав 19 балів

Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила поріг “склав/не склав” з іноземних мов на рівні 19 балів.

Таке рішення було прийнято на засіданні комісії у середу, 19 червня, яке відбулося в Укрінформі.

Експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти визначила консолідований пороговий бал тесту ЗНО з чотирьох іноземних мов - англійської, німецької, французької та іспанської мов - на рівні 19 балів. Учасники ЗНО, які складали тестування з іноземних мов, чий бал дорівнює чи вище за 19, можуть використати свої сертифікати ЗНО з іноземних мов при вступі у заклади вищої освіти.

Не подолали пороговий бал з тесту ЗНО:

з англійської мови 11 583 учасники з 91 177, які складали тест, або 12,7%.

з німецькї мови 402 учасники зі 1951 учасників, які складали тест, або 20,6%

з французької мови 68 учасників з 553, які складали тест, або 12,3%

з іспанської мови 19 учасників зі 114, які складали тест, або 16,67%.

У цілому, за словами в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерія Бойка, тести з іноземних мов в 2019 році є оптимальними для тієї аудиторії, яка в цьому році складала ЗНО з цих предметів.

Поріг ЗНО з біології склав 23 бали

Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила поріг “склав/не склав” з біології на рівні 23 балів.

Таке рішення було прийнято на засіданні комісії у середу, 19 червня, яке відбулося в Укрінформі.

Експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти визначила пороговий бал тесту ЗНО з біології на рівні 23 балів. Учасники ЗНО з цього предмету, чий пороговий бал дорівнює чи вище за нього, можуть використати свої сертифікати ЗНО біології при вступі у заклади вищої освіти.

За даними УЦОЯО, поріг "склав/не склав" з біології не долають 6 759 учасників тестування або 9%.

Як повідомляв Укрінформ, 6 червня відбулося тестування з біології, в якому взяли участь 76 020 осіб. Нагадаємо, що для вступу на медичні спеціальності встановлено мінімальний прохідний бал сертифікатів ЗНО з біології на рівні 150 балів.

Відео з прес-конференції:

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