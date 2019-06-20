Україна 2032: демографічні показники

20 червня о 12:30 відбудеться публічна дискусія на тему: «Україна 2032: нас 50 млн чи 20 млн?» (Зала 2).

Організатори: Укрінформ; Міжнародний публічний рух #ЗаНародження.

Модератори: Яна Нєтікова – співзасновник Міжнародного публічного руху #ЗаНародження; Сєрж Гудман - співзасновник Міжнародного публічного руху #ЗаНародження.

Питання до обговорення:

Чисельність абортів: як зменшити кількість.

Підтримка вагітних жінок.

Підписання публічної згоди.

Створення підкомітетів та координаційних кіл за напрямками діяльності.

Формування єдиного спільного календаря подій та заходів.

Довідково. Міжнародний публічний рух #ЗаНародження, створений в Україні 25 березня 2019 року. Рух набирає обертів і розпочинає серію публічних заходів для консолідації зусиль та ефективної взаємодії всіх, хто займається та підтримує ідею надання допомоги й підтримки у народженні дітей та подальшої турботи про їх життя.

Офіційні сторінки руху за посиланнями:

https://instagram.com/zarozhdenie.love?igshid=1vehxzrmf1wqc

https://www.facebook.com/narodjennya/

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