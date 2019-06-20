Україна 2032: демографічні показники
20 червня о 12:30 відбудеться публічна дискусія на тему: «Україна 2032: нас 50 млн чи 20 млн?» (Зала 2).
Організатори: Укрінформ; Міжнародний публічний рух #ЗаНародження.
Модератори: Яна Нєтікова – співзасновник Міжнародного публічного руху #ЗаНародження; Сєрж Гудман - співзасновник Міжнародного публічного руху #ЗаНародження.
Питання до обговорення:
Чисельність абортів: як зменшити кількість.
Підтримка вагітних жінок.
Підписання публічної згоди.
Створення підкомітетів та координаційних кіл за напрямками діяльності.
Формування єдиного спільного календаря подій та заходів.
Довідково. Міжнародний публічний рух #ЗаНародження, створений в Україні 25 березня 2019 року. Рух набирає обертів і розпочинає серію публічних заходів для консолідації зусиль та ефективної взаємодії всіх, хто займається та підтримує ідею надання допомоги й підтримки у народженні дітей та подальшої турботи про їх життя.
Офіційні сторінки руху за посиланнями:
https://instagram.com/zarozhdenie.love?igshid=1vehxzrmf1wqc
https://www.facebook.com/narodjennya/
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