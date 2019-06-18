Презентація нового проекту Кримського Дому «Tamırlar»
Укрінформ
18 червня 12:00 - Презентація нового проекту Кримського Дому «Tamırlar»
Організатори: Міністерство інформаційної політики України; Кримський дім.
Учасники: Габріеле Бауманн - керівниця Представництва Фонду Кондрада Аденауера в Україні; Ахтем Сеітаблаєв - кримськотатарський режисер та актор; Гульнара Бекірова - історик кримських татар; Алім Алієв - автор ідеї, координатор проекту.
Довідково. Проект «TAMIRLAR» - це мультимедійна платформа, метою якої є збір історій депортації, які розкажуть люди, що пережили цю страшну трагедію. Організатори пропонують кожному кримському татарину долучитися до проекту.
Підсумкові матеріали:
Відео з прес-конференції:
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