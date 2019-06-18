Презентація нового проекту Кримського Дому «Tamırlar»

Презентація нового проекту Кримського Дому «Tamırlar»

Укрінформ
18 червня  12:00 -  Презентація нового проекту Кримського Дому  «Tamırlar»

Організатори: Міністерство інформаційної політики України; Кримський дім.

Учасники:  Габріеле Бауманн - керівниця Представництва Фонду Кондрада Аденауера  в Україні; Ахтем Сеітаблаєв - кримськотатарський режисер та актор;   Гульнара Бекірова - історик кримських татар;  Алім Алієв - автор ідеї, координатор проекту.

Довідково. Проект «TAMIRLAR» - це мультимедійна платформа, метою якої є збір  історій депортації, які розкажуть люди, що пережили цю страшну трагедію.  Організатори  пропонують кожному кримському татарину долучитися до проекту. 

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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