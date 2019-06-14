14 червня 10:30 - Презентація програми Першого соціально-економічного форуму «Соціальні права як механізм розвитку гендерно-збалансованого людського капіталу»

Організатор: Міністерство соціальної політики України.

Учасники: Марина Хонда - заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень; Олександра Чуркіна - заступниця міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції; Світлана Глущенко - заступниця міністра юстиції України з питань виконавчої служби; Тарас Токарський - заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Анна-Вікторія Воронцова - віце-президентка ГО «Спілка жінок України», радниця заступниці голови КМДА з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, голова комітету з питань розвитку соціальних послуг, реформи деінституалізації, сімейної та гендерної політики при Міністерстві соціальної політики України; Ірина Никорак - депутатка Київської міської ради.

Коротко. Учасники прес-конференції презентують програму Першого соціально-економічного форуму «Соціальні права як механізм розвитку гендерно-збалансованого людського капіталу», який відбудеться 18 червня у Колонній залі КМДА. В рамках форуму передбачено обговорення наступних тем:

- соціальні права: національні реформи, виклики та перспективи міжрівневої взаємодії;

- бізнес, влада і громада: через соціальну відповідальність – до добробуту киян;

- гендерний паритет як запорука доступності до суспільних благ та розвитку потенціалу нації.

Дискусія такого рівня і з такими фаховими учасниками сформулює ключові візії руху українського суспільства на середньо- і довгострокову перспективу та закладе базис «дорожньої карти» подальшого стратегічного планування соціально-економічного розвитку країни.

Підсумкові матеріали:

У КМДА 18 червня вперше відбудеться соціально-економічний форум, на якому обговорять Гендерний паспорт Києва

У Колонній залі Київської міської державної адміністрації 18 червня вперше відбудеться масштабний соціально-економічний форум «Соціальні права як механізм розвитку гендерно-збалансованого людського капіталу”.

Як розповіла заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда на прес-конференції в Укрінформі, під час форуму напрацюють рекомендації для формування Гендерного паспорта міста Києва.

“У нас є ідея, яка виникла разом з Міністерством соціальної політики, Міністерством юстиції та “Спілкою жінок України” запровадити вперше в Києві процес створення концепції гендерної рівності, створення Гендерного паспорту. В державі вже впроваджуються нормативно-правові акти щодо гендерної рівності, і ми відходимо від питань взагалі права жінок та чоловіків, ми говоримо більш комплексно, ми говоримо про права людей з інвалідністю, про права національних меншин, про насилля в родині, про торгівлю людьми. Для нас дуже важливо, щоб ми мали ґрунтовні вихідні дані для гендерного бюджетування. Тобто при формуванні бюджету міста Києва, формуванні бюджетних програм, ми маємо виходити безпосередньо з аналітики, зі статистичних даних. З цією метою і громадські організації, і міністерства допомагають нам провести перший в Києві форум, на якому ми максимально хочемо долучити фахівців”, - сказала Хонда.

За її словами, наразі у Києві відсутній гендерний аналіз конкретно по кожному району.

“При великій кількості бюджетних коштів Києва, коли в місті близько 4 мільйонів людей, і ми фактично не розуміємо кількість зареєстрованих, які приїжджають з прилеглих територій, скільки користуються послугами в Києві, то спланувати вірне цільове бюджетне фінансування дуже важко”, - зауважила вона.

Хонда зазначила, що Гендерний паспорт планують розробити за півроку, і вже восени презентувати проект його концепції на сесії Київради.

Водночас, як зазначила заступниця міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Олександра Чуркіна, Гендерний паспорт в Україні не нове поняття, на сьогодні є декілька областей, які зробили свій паспорт, але вперше у Києві Гендерний паспорт робиться на рівні міста і в такому обсязі.

“Я вітаю місто Київ з тим, що наша столиця показує високий фаховий рівень і високу зацікавленість в запровадженні сучасних змін не тільки в системі соціального захисту населення, а й взагалі у всій гуманітарній сфері. Це базові права людини, це і доступ до якісної освіти, доступ до якісних медичних послуг, адміністративних послуг, соціальних послуг. На нашу думку, дуже важливо піднімати питання в суспільстві щодо забезпечення соціальних прав населення. До речі, тренд щодо забезпечення реалізації, гарантування соціальних прав населення, він наразі є номер один у всіх інших європейських країнах. Ми знаємо, що Україна вже достатньо давно приєдналася і ратифікувала Європейську соціальну хартію і для всіх країн ця хартія є соціальна догма — що саме і як має створюватися для населення”, - розповіла Чуркіна.

Вона підкреслила, що форум, який відбудеться 18 червня дійсно дасть відповідь на низку запитань, які є у суспільства, у громадських організацій, у представників бізнесу, місцевої влади та відкриє нову сторінку в соціальному діалозі між усіма зацікавленими сторонами.

“Порядок денний форуму цікаво поєднує панелі з дискусіями на рівні національної влади, будуть присутні представники різних профільних міністерств, де ми будемо розповідати бачення національного рівня сучасних реформ. А ми знаємо, що зараз йдуть дуже важливі секторальні реформи — це реформа децентралізації, до якої приєднуються інші реформи, реформа освіти, медицини, соціального сектору. І найголовніше, ми почуємо про запровадження сучасних механізмів, зокрема це Гендерний паспорт. Це дійсно сучасний механізм, який дозволяє виявити не тільки проблемні питання в місті, а й допомагає вірно спланувати шляхи вирішення цих питань з точки зору бюджетного планування”, - сказала вона.

Зокрема, голова комітету з питань розвитку соціальних послуг, реформ деінституалізації, сімейної та гендерної політики при Міністерстві соціальної політики, радниця заступниці голови КМДА, віце-президент «Спілки жінок України» Анна-Вікторія Воронцова підкреслила, що Гендерний паспорт міста Києва - це має бути сучасний, інформаційний, комплексний інструмент оцінки соціально-економічного становища жителів міста, жінок, і чоловіків, дотримання їх прав і можливостей у доступі до ресурсів, роботи, послуг, повноважень щодо прийняття рішень, дотримання прав і свобод.

“Унікальність цього проекту полягає в його масштабності, адже місто Київ найбільше місто і столиця Україна, а також в застосуванні сучасних інструментів реалізації, створення потужної робочої групи, розробка комплексної модернізованої методології дослідження. Коли ми приступили до підготовки етапу створення проекту Гендерного паспорту міста Києва, то зрозуміли наскільки важливо є обговорити в колі фахівців різного рівня питання сучасного стану соціально-економічного порядку денного країни, регіонів, міста і досягнути розуміння важливості підтримання гендерного балансу в цій сфері”, - зауважила Воронцова.

Крім цього, до формування Генерального плану будуть долучатися міжнародні донорські організації. “Буде проведена експертиза міжнародних організацій, фахових експертів з різних галузей, дослідницькі інститути. Будуть розроблені фокус-групи, які будуть працювати в кожному районі столиці”, - додала Воронцова.

Зокрема, у форумі візьмуть участь понад 200 громадських організацій.

Перший соціально-економічний форум «Соціальні права як механізм розвитку гендерно-збалансованого людського капіталу» відбудеться під патронатом Київської міської державної адміністрації, Міністерства соціальної політики України, Міністерства юстиції України, співорганізаторів Громадських спілок «Спілка жінок України» і «UA WOMAN» та за участю представників міжнародних організацій, всеукраїнських та міських громадських організацій, депутатів Верховної ради України та Київської міської ради, представників центральних та місцевих органів виконавчої влади і громадського активу міста Києва.

Відео з прес-конференції:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк