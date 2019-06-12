«Досвід трансформації шахтарських регіонів: рекомендації для Донбасу». Презентація дослідження

12 червня 13:00 - Презентація дослідження: «Досвід трансформації шахтарських регіонів: рекомендації для Донбасу»

Організатор: Центр екологічних ініціатив «Екодія».

Учасники: Максим Федотов - генеральний директор Директорату викопних видів палива, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України; Ірина Сущенко - секретар Покровської міської ради, Донецька область; Мартін Шон-Чанішвілі - старший консультант з питань Південно-східного та Східного європейського партнерств, «Germanwatch»; Дмитро Науменко - консультант проекту «Low-Carbon Ukraine», «Berlin Economics»; Костянтин Криницький - координатор кампанії «Справедлива трансформація вугільних регіонів», «Екодія».

Коротко. Учасники презентації розкажуть про ключові висновки дослідження, його актуальність та про стан шахтарських регіонів Донбасу.

Довідково. Дослідження проведено незалежними експертами з 4-х європейських країн за ініціативи громадських організацій України та Німеччини.

У ньому експерти проаналізували позитивний і негативний досвід згортання вугільної промисловості у Німеччині, Румунії, Чехії та деяких містах України. На основі цього аналізу розробили практичні рекомендації для влади на національному та місцевому рівнях. Ці поради допоможуть провести подальше закриття шахт з меншими негативними соціальними та економічними наслідками для регіону.

Мета дослідження - сприяти пошуку найдоцільніших рішень для кожного конкретного випадку, спираючись на позитивний та негативний досвід міст, що вже пройшли через подібні процеси.

Додаткова інформація за тел.: 066 545 14 88 (Валентин), 068 119 31 03 (Олександра); e-mail: press@ecoaction.org.ua

Підсумкові матеріали:

У Києві презентували дослідження про забезпечення сталого розвитку Донбасу після закриття збиткових шахт

В Укрінформі презентували дослідження “Досвід трансформації шахтарських регіонів: рекомендації для Донбасу”.

Як повідомив генеральний директор Директорату викопних видів палива Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Максим Федоров, презентоване дослідження ґрунтується на міжнародному досвіді чотирьох країн.

“Україна не перша держава, яка стикається із проблемою закриття вугільних підприємств, тому це дослідження, яке презентують наші колеги сьогодні, буде перш за все документом, на яке міністерство може опиратися у сфері формування своєї політики”, - зазначив Федоров.

Водночас координатор кампанії «Справедлива трансформація вугільних регіонів», «Екодія» Костянтин Криницький наголосив, що “повільна трансформація вугільного сектору відбувається останні 30 років”.

“Загальний видобуток вугілля з 90-го року зменшився майже у 5 разів, кількість працівників, задіяних на державних шахтах, з майже мільйона осіб зменшилася до 42 тисяч”, - зазначив він.

Криницький також нагадав, що відповідно до Енергетичної стратегії України, “до 2025 року уряд планує закрити всі неприбуткові вугільні підприємства”.

“Як результат дослідження, експерти вивели ряд рекомендацій для регіонального та місцевого рівня, зокрема, створити місцеві та регіональні програми економічного та соціального розвитку”, - розповів Криницький.

Серед інших рекомендацій, за його словами, — забезпечення диверсифікації економічної діяльності, забезпечення переходу до сталого виробництва енергії , встановлення генеруючих потужностей відновлювальної енергетики — енергії сонця, вітру, впровадження енергоефективних заходів тощо.

Окрім того — створення нових освітніх науково-дослідних та інноваційних центрів, а також — регіонального агентства з планування, юрисдикція якого поширюється на конкретний вугільний регіон.

Організатори зазначили, що дослідження проведено незалежними експертами з чотирьох європейських країн за ініціативи громадських організацій України та Німеччини.

У дослідженні експерти проаналізували позитивний і негативний досвід згортання вугільної промисловості у Німеччині, Румунії, Чехії, деяких містах України та на основі цього аналізу розробили практичні рекомендації для влади на національному та місцевому рівнях.

Відео з прес-конференції:

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