12 червня 14:30 - Досвід Швеції з питань протидії торгівлі людьми та сексуальній експлуатації

Організатор: Державний комітет телебачення і радіомовлення України.

Учасники: Наталія Федорович - заступник міністра соціальної політики України; Пер-Андерс Сунессон - Посол Королівства Швеції з особливих доручень у сфері боротьби з торгівлею людьми; Мартін Хаґстрьом - Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Швеція в Україні; Ірина Суслова - народна депутатка України, голова підкомітету з питань гендерної рівності і недискримінації Комітету Верховної Ради України з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин; Микола Білоус - заступник голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, уповноважений з гендерних питань в межах Комітету, модератор.

Коротко. Учасники поведуть мову про результати зустрічі з українськими політиками, управлінцями, представниками громадського сектору щодо можливості впровадження в Україні шведської моделі боротьби із сексуальною експлуатацією.

Підсумкові матеріали:

В Укрінформі обговорили питання протидії торгівлі людьми і сексуальній експлуатації

В Укрінформі за участю представників Міністерства соціальної політики, народних депутатів і Посольства Швеції в Україні відбулося обговорення проблематики протидії торгівлі людьми і сексуальній експлуатації.

Про це повідомляє кореспондент агентства.

“Те, про що ми будемо сьогодні говорити — це торгівля людьми, запобігання проституції. Я думаю, що всі згодні, що треба боротися з торгівлею людьми, це абсолютне зло. І у нас впродовж уже двох десятиріч є спеціальний закон проти проституції. Цей закон унікальний в тому, що він направлений проти попиту. Це закон, який забороняє не продаж, а забороняє акт купівлі сексуальної послуги”, - зазначив Надзвичайний і Повноважний посол Королівства Швеція в Україні Мартін Хаґстрьом.

Суть так званої шведської моделі боротьби з проституцією полягає в криміналізації діяльності сутенерів та споживачів проституції з одночасним скасуванням кримінальної та адміністративної відповідальності самих проституйованих осіб. Це зміщує фокус уваги держави і суспільства на покупців, що уможливлює дієве скорочення попиту, який і створює підґрунтя для сексуальної експлуатації жінок, дівчат і хлопчиків з вразливих категорій населення.

У свою чергу посол Королівства Швеція з особливих доручень у сфері боротьби з торгівлею людьми Пер-Андерс Сунессон уточнив, що змінився менталітет громадян Швеції: наразі 80 відсотків шведів не думають, що це нормально — купувати секс.

“Інтерпол зараз у своїх звітах зазначає, що Швеція майже померла для торгівлі людьми для сексуальних цілей, тому що там такий ринок все зменшується і зменшується”, - додав Сунессон.

За його словами, наразі Канада, Ісландія, Норвегія, Північна Ірландія, Франція, Ізраїль ввели подібні закони.

Він висловив переконання, що якщо проституція буде легальною, “ми ніколи не подолаємо продаж людей для сексуальної експлуатації”.

Водночас Сунессон підкреслив, що “я не бачу ніяких причин, чому ви (Україна — ред.) не могли б впровадити цей закон, чому ви не можете піти цим шляхом”.

Заступник міністра соціальної політики Наталія Федорович зазначила, що “ми повинні мати дуже чітке розуміння, що за жодних умов експлуатація іншої людини неприпустима”.

Також народний депутат України, голова підкомітету з питань гендерної рівності і недискримінації Комітету Верховної Ради України з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Ірина Суслова зауважила, що торгівля людьми є одним із найбільш великих нелегальних бізнесів у всьому світі.

“Український парламент не може і ніколи не зможе легалізувати насильство і сексуальну експлуатацію над людьми. Це суперечить абсолютно всім нашим міжнародним зобов’язанням, це суперечить здоровому глузду. Більше того, Україна як держава зобов’язана захищати права людини — на охорону здоров’я, на освіту, на працю, на тілесну недоторканність та людську гідність. А легалізація проституції — це перекреслює всі ці наші зобов’язання, в тому числі як держави перед власними українськими громадянами”, - наголосила Суслова.

Вона висловила переконання, що українські парламентарії мають вирішити це питання, “вони не мають закривати очі на те, що відбувається; але це має бути врегульовано абсолютно нормальним шляхом, як це врегульовано у Швеції, Норвегії, Ісландії, Канаді, Франції, нещодавно — і в Ізраїлі”.

“Я сподіваюся, що інші колеги, які мають іншу думку, але не усвідомлюють глибину цієї проблеми, що вони одумаються, вивчать тему і ми будемо мати нормальне законодавство, яке буде адаптовано до всіх міжнародних зобов'язань. Наше головне завдання — виконати свою місію, зробити так, щоб права кожного громадянина були захищені. Я сподіваюся, що український парламент це врахує, і вже в майбутньому ми зможемо обговорювати ту модель, яка розпочне функціонування в Україні. Сподіваюся, що це буде шведська модель”, - уточнила Суслова.

Відео з прес-конференції:

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