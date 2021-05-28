Прокуратура Нью-Йорка розслідує можливе втручання українських політиків у вибори в США — ЗМІ

Федеральна прокуратура Нью-Йорка розслідує можливе втручання діючих і колишніх українських політиків у президентські вибори у США в 2020 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела.

Прокурори в Брукліні розслідують, чи могли деякі українські чиновники допомагати організувати «широкий план втручання» в президентську кампанію 2020 року, в тому числі за допомогою адвоката Трампа Рудольфа Джуліані для «поширення оманливих заяв щодо президента Байдена та схилення виборів на користь Дональда Дж. Трампа».

Розслідування було розпочато в останні місяці адміністрації Трампа, в ньому також бере участь ФБР. Воно розгортається окремо від тривалого федерального розслідування щодо пана Джуліані. Як зазначає видання, обидва розслідування мають подібний склад персонажів і певним чином перекриваються, але Джуліані не є предметом розслідування в Брукліні.

Прокурори вивчають поїздку Джуліані в Європу в 2019 році, в ході якої він зустрівся з українськими чиновниками, в тому числі з депутатом Верховної ради Андрієм Деркачем. Згідно з виданням, розвідка США раніше попереджала Трампа, що Деркач намагався використовувати Джуліані для поширення дезінформації, сам адвокат стверджував, що не отримував такого попередження.

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Наразі незрозуміло, чи прокуратура Брукліну зрештою звинуватить когось із українців.

Як повідомляв Укрінформ, вибори у США відбулися 3 листопада минулого року. При цьому спецслужби США неодноразово заявляли про можливість зовнішнього втручання у виборчий процес.

Як повідомлялося, Руді Джуліані впродовж кількох років працював особистим адвокатом експрезидента США Дональда Трампа. Він фігурував у розслідуванні Конгресу США, а також правоохоронних органів у контексті його переговорів із сумнівними персонами в Україні. Тоді Джуліані не були висунуті офіційні звинувачення, крім того, він сам заперечував будь-які порушення закону. Наразі федеральні прокурори підозрюють, що Джуліані міг порушити закони про лобіювання, коли діяв як незареєстрований іноземний агент під час роботи на Трампа.