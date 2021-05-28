Прокуратура Нью-Йорка розслідує можливе втручання українських політиків у вибори в США — ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела.
Прокурори в Брукліні розслідують, чи могли деякі українські чиновники допомагати організувати «широкий план втручання» в президентську кампанію 2020 року, в тому числі за допомогою адвоката Трампа Рудольфа Джуліані для «поширення оманливих заяв щодо президента Байдена та схилення виборів на користь Дональда Дж. Трампа».
Розслідування було розпочато в останні місяці адміністрації Трампа, в ньому також бере участь ФБР. Воно розгортається окремо від тривалого федерального розслідування щодо пана Джуліані. Як зазначає видання, обидва розслідування мають подібний склад персонажів і певним чином перекриваються, але Джуліані не є предметом розслідування в Брукліні.
Прокурори вивчають поїздку Джуліані в Європу в 2019 році, в ході якої він зустрівся з українськими чиновниками, в тому числі з депутатом Верховної ради Андрієм Деркачем. Згідно з виданням, розвідка США раніше попереджала Трампа, що Деркач намагався використовувати Джуліані для поширення дезінформації, сам адвокат стверджував, що не отримував такого попередження.
Наразі незрозуміло, чи прокуратура Брукліну зрештою звинуватить когось із українців.
Як повідомляв Укрінформ, вибори у США відбулися 3 листопада минулого року. При цьому спецслужби США неодноразово заявляли про можливість зовнішнього втручання у виборчий процес.
Як повідомлялося, Руді Джуліані впродовж кількох років працював особистим адвокатом експрезидента США Дональда Трампа. Він фігурував у розслідуванні Конгресу США, а також правоохоронних органів у контексті його переговорів із сумнівними персонами в Україні. Тоді Джуліані не були висунуті офіційні звинувачення, крім того, він сам заперечував будь-які порушення закону. Наразі федеральні прокурори підозрюють, що Джуліані міг порушити закони про лобіювання, коли діяв як незареєстрований іноземний агент під час роботи на Трампа.